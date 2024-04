Neue Kooperation im Bereich digitale Außenwerbung

Für die Vermarktung seiner Screens in den beiden größten Shoppingmalls Österreichs setzt Unibail-Rodamco-Westfield auf die Erfahrung und das Know-how der Screen-Vermarkterin Goldbach Austria. Goldbach Austria ist bereits seit 2011 Im Bereich digitale Außenwerbung in Österreich federführend aktiv und vermarktet das reichweitenstärkste Digital-out-of-Home-Netzwerks des Landes.

Mit dem Ausbau des Shopping Umfeldes um die prominenten Standorte im Wiener Westfield Donau Zentrum und in der Westfield Shopping City Süd umfasst das gesamte Goldbach Portfolio in diesem Segment nun 321 Screens an 24 Standorten am POS, um kauffreudige Zielgruppen direkt in Shoppinglaune anzusprechen. Alleine die 5 großflächigen Bigscreens und Megascreens – mit insgesamt über 80qm Werbefläche – in den beiden Shoppingcentern garantieren hohe Aufmerksamkeit und lange Verweildauer der Zielgruppe und somit optimale Voraussetzzungen für Kampagnen.

«Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Westfield, einem internationalen renommierten Partner und Spezialisten im Bereich Einkaufszentren. Die beiden erstklassigen Standorte werten unser Portfolio weiter auf. Unser DOOH-Netzwerk wächst rasch, dabei ist immer die Qualität des Standorts oberste Prämisse.», so Goldbach Austria Geschäftsführer Josef Almer zur Zusammenarbeit mit dem neuen Partner.

Marijana Prtija, Head of Westfield Rise Austria & Germany zur Kooperation: «Wir blicken bereits auf eine sehr erfolgreiche Partnerschaft mit Goldbach in Deutschland und freuen uns sehr über die Ausweitung auf unsere Aktivitäten in Österreich. Wir betreiben mit der Westfield Shopping City Süd und dem Westfield Donau Zentrum die attraktivsten Shopping- und Freizeitdestinationen im Land und haben mit Goldbach Austria nun einen starken Partner an unserer Seite. Wir sind bereits gespannt auf die Umsetzung unserer gemeinsamen Pläne und die Fortschreibung unserer Erfolgsgeschichte.»





Die Ansprache über aufmerksamkeitsstarke Screens in der Westfield Shopping City Süd ist vielfältig und reicht vom größten beidseitigen, transparenten Digitalscreen weltweit (mit 2 mal 18 qm) direkt neben der Water Plaza, auf dem die Besucher gern verweilen, bis zu einem überdimensionalen Outdoorscreen über dem frequenzstarken Eingang 5. Im Westfield Donau Zentrum werden u.a. der 30qm große LED Megascreen direkt bei der Brücke von der West Mall zur Hauptmall sowie der Billboard Backside LED Megascreen exklusiv von Goldbach Austria vermarktet.

Insgesamt 44 Millionen Besucher verzeichnen die beiden Shopping Centren und bieten eine kaufkräftige und interessierte Zielgruppe für Werbebotschaften. Ein weiterer Ausbau an den beiden Standorten ist geplant.

Durch die technische Aufrüstung können die Screens von Beginn an auch programmatisch angesteuert werden. Philipp Hengl, als Produkt- und Partnermanager DOOH für den Ausbau des entsprechenden Goldbach Austria Netzwerks verantwortlich: «Mit der Anbindung aller verfügbaren Standorte in der Westfield Shopping City Süd und im Westfield Donau Zentrum als Zugpferde können wir unser Angebot im Shopping-Umfeld massiv ausbauen und erstmals auch den Shopping Channel gebündelt programmatisch anbieten. So ist eine flexible und zielgenaue Ansprache für jedes Werbeziel am POS und dazugehörenden Flaniermeilen garantiert. Dazu gibt es einmalige Reichweiten für alle Kampagnen im Shoppingumfeld.»