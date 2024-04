Screenforce Academy gibt Einblicke hinter die Kulissen der deutschen Medienlandschaft

Von 9. bis 11. April geben Experten spannende Insights zu den Themen Journalismus, TV-Shows, Sport- und Entertainment-Produktionen deutscher Medienhäuser sowie Mediaplanung und Vermarktung.

Die Teilnahme erfolgt online und ist kostenlos. Jetzt auf screenforce.at anmelden.

Wie immer findet die dreitägige Screenforce Academy unter dem Motto „Total Video – Behind the Scenes of all the Screens“ statt, diesmal von 9. April bis 11. April 2024. In seiner ersten Auflage in diesem Jahr gibt das kompakte Weiterbildungsformat spannende und exklusive Einblicke zu den Themen Journalismus, TV-Shows, Sport- und Entertainment-Produktionen deutscher Medienhäuser sowie Mediaplanung und Vermarktung. Durch das kostenlose digitale Live-Event, nach dessen Abschluss alle Teilnehmer ein Zertifikat erhalten, führt Moderatorin Viviane Geppert.

„Gerade erst haben wir sehr erfolgreich das Screenforce Expertenforum mit rund 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem gesamten deutschsprachigen Raum über die Bühne gebracht. Schon legen wir bei der ersten Screenforce Academy des Jahres 2024 mit geballtem Medienfachwissen von Experten und Insidern der Branche nach. Nachwuchskräfte und Interessierte dürfen sich auf spannende Insights und aufschlussreiche Diskussionen freuen“, so Screenforce-Österreich-Sprecher Walter Zinggl (IP Österreich).

Programm-Highlights der ersten Screenforce Academy des Jahres 2024

Journalistin Angela van Brakel wird exklusiv von ihrem Arbeitsalltag und der Relevanz von Journalismus berichten. Chefredakteur Wolfgang Kerler (1E9) wird erklären welche Quellen die Gen Z für Nachrichten benutzt und wie Kryptografie und Medienkompetenz dazu beitragen, die Echtheit von Inhalten im Netz zu überprüfen. Alles nur Show? Executive Producerin Stefanie Frebel (RTL Deutschland) wird Einblicke hinter die Kulissen von „Let’s Dance“ geben. Eun-Kyung Park (The Walt Disney Company Deutschland, Österreich & Schweiz) wird den Zauber der Disney-Magie offenbaren.

Deutschlands bekanntester Warm-Upper, Christian Oberfuchshuber, wird erzählen, wie man Show-Publikum richtig einheizt. Moderatorin Lili Engels wird gemeinsam mit Susanne Smoll (beide SPORT1) über den Fußball der Frauen und Mädchen und das Engagement von SPORT1 berichten. Spannend wird es beim Thema, wie KI bei der Produktion von Daily Soaps wie „GZSZ“ helfen kann und welche aktuellen Cases es in der Mediaplanungswelt zu sehen gibt.

Weitere Informationen zur Anmeldung und zum Programm auf screenforce.at

Über Screenforce

Screenforce ist die multinationale Gattungsinitiative der deutschen, österreichischen und schweizerischen TV-Vermarkter für Fernsehen, Video und Bewegtbild. Die breite Allianz aus zwölf Partnern repräsentiert über 95 Prozent des TV-Werbemarkts in der DACH-Region. Österreich ist durch die Arbeitsgemeinschaft TELETEST (AGTT) vertreten. Sie repräsentiert ihre Mitglieder: ATV, Goldbach Austria, IP Österreich, ORF, ORF-Enterprise, ProSiebenSat.1 PULS 4 und ServusTV. Mit wegweisenden Insights, aktuellen wissenschaftlichen Studien und inspirierenden Veranstaltungen bietet Screenforce Werbetreibenden und Agenturen brandaktuelle Informationen, um die beste Werbewirkung mit TV, Video und Bewegtbild zu erzielen. Weitere Informationen auf screenforce.at