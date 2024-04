Home-Office Land Österreich?

Mehr Wunsch als Wirklichkeit

Home-Office ist in Österreich nicht so verbreitet wie oft angenommen. Der Wunsch der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist größer als das Angebot der Unternehmen.

Das zeigt eine aktuelle Umfrage von XING gemeinsam mit forsa unter Berufstätigen in Österreich.

Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Umfrage:

Wunsch nach Home-Office für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unerfüllt

Insgesamt hat lediglich knapp mehr als ein Drittel der österreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (35%) die Möglichkeit, aktuell im Home-Office zu arbeiten. Rund ein Viertel der Befragten, die diese Option nutzen können, geben sogar an, dass dies in ihrem aktuellen Job in den letzten Monaten eingeschränkt wurde, rund ein Sechstel fürchtet weitere Einschränkungen bei der Home-Office Option. Für 13% der befragten österreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer herrscht bereits eine generelle Anwesenheitspflicht in Unternehmen. „Angesichts der angespannten Situation am Arbeitsmarkt und dem nach wie vor herrschenden Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel ist das das falsche Signal. Home-Office gehört zu den Top-Kriterien für die Attraktivität von Unternehmen“, so Sandra Bascha, Leitung Kommunikation und New Work Expertin bei XING.

Übrigens: mehr als die Hälfte der Beschäftigten mit Home-Office-Möglichkeiten ist laut den Studienergebnissen der Meinung, im Home-Office mehr Leistung zu erbringen; nur 10% glauben, im Home-Office weniger zu leisten.

Home-Office ist urbanes Phänomen

Je größer die Städte, umso selbstverständlicher wird mit Remote Work umgegangen: in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern besteht für beinahe die Hälfte der Befragten die Möglichkeit zu Remote Work, während in kleinen Orten nur rund ein Drittel der Beschäftigten im Home-Office arbeiten können. Ähnlich verhält es sich bei der Unternehmensgröße: je größer ein Unternehmen, umso eher besteht die Möglichkeit für Home-Office.

Home-Office-Möglichkeit unter den Top 3 für die Wahl des Arbeitgebers

Home-Office Angebote machen Unternehmen attraktiv – immerhin zählt diese Option mit mehr als 40% zu den Top-3-Kriterien bei der Wahl des Arbeitgebers. Die Wichtigkeit von Home-Office für die Wahl eines Arbeitgebers ist für knapp die Hälfte der Befragten (48%) in den letzten fünf Jahren sogar stark bzw. etwas gestiegen. Für rund ein Fünftel all derer, die aktuell keine Möglichkeit für Remote Work bzw. Home-Office haben, wäre die Option darauf ein Grund, den Arbeitgeber zu wechseln.

„Zusammenfassend sehen wir anhand der Ergebnisse der Studie, dass der Wunsch nach Home-Office stärker ausgeprägt ist bei Österreichs Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern als das de facto Angebot. Home Office Angebote machen Unternehmen attraktiver, sind aber auch Argumente für starke Standorte – vor allem in den Regionen“, so Sandra Bascha.

Die forsa-Studie zur Wechselbereitschaft im Auftrag von XING. forsa-Online-Umfrage im Januar 2024 unter Angestellten und Arbeiterinnen/Arbeitern in Österreich (N = 1.009) im Auftrag von XING. Sie befasst sich mit Themen wie der Arbeitszufriedenheit und der Wechselbereitschaft von Beschäftigten sowie den Wünschen von Beschäftigten an Arbeitgeber. Zum Studiendesign gehört dabei ein modularer Fragebogen mit einem festen, wiederkehrenden Fragenteil für den Zeitvergleich sowie variablen Fragen, die auf aktuelle Entwicklungen Bezug nehmen.

