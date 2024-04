Staatspreis Marketing 2024

Unterstreichen Sie Ihre Innovationskraft und strategische Exzellenz, indem Sie Ihre Marketingkonzepte bis zum 12. April 2024 online auf www.staatspreis-marketing.at einreichen.

Diese alle zwei Jahre verliehene Auszeichnung, präsentiert vom Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, honoriert besonders innovative und nachhaltige Leistungen im Bereich Marketing. Als die begehrteste Auszeichnung der Republik Österreich in diesem Feld wird der Preis von einer fachkundigen Jury ausgewählt und durch das Bundesministerium verliehen.

Insgesamt stehen sechs Kategorien zur Auswahl, um Ihr Unternehmen, Ihre Agentur, Non-Profit- Organisation, Behörde oder Ihren Verband ins Rampenlicht zu rücken:

Public Services & Non-Profit Organisationen (NPO)

Private Services (z. B. Finanzdienstleister oder Tourismus)

Retailing/Handel

Manufacturing Industry (Produktion/Gewerbe/Industrie)

Digital Marketing (inkl. Dialog-Marketing)

Employer-Branding Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, in drei Sonderkategorien einzureichen:

Life Marketing (Experience Management/Brand Touchpoints)

Young Businesses (Start-Ups und neue Geschäftsfelder)

Sustainability (nachhaltige Marketingkonzepte mit ökologischen und/oder sozialen Aspekten)

Tag des Marketing 2024 – „The new Marketing World“

Der Tag des Marketing 2024, organisiert durch die Austrian Marketing Confederation (AMC), bildet den informativen und spannenden Rahmen für die Verleihung des Staatspreises Marketing am 17. Juni 2024. Unter dem Motto „The new Marketing World“ wird der Tag des Marketing 2024 die relevanten Herausforderungen für Marketingentscheider in den kommenden Jahren beleuchten.

Der Präsident der AMC, Georg Wiedenhofer, freut sich auf eine Fülle von innovativen und qualitativen Einreichungen: „Dieser Preis verdeutlicht die Bedeutung von gezieltem und strategischem Marketing in herausfordernden Zeiten und zeigt die Vielfältigkeit der positiven Auswirkungen auf Unternehmen und Organisationen, insbesondere im Hinblick auf den Digitalisierungsschub.“