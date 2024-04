Österreichweite Aktion zur Stärkung der heimischen Wirtschaft

Regional. Aktionsreich. Unzählige Kund:innen- und Leser:innenvorteile. Die RegionalMedien Austria starten erstmals Vorteilstage.

Die MeinBezirk-Vorteilstage finden von 24. April bis 4. Mai statt und geben regionalen und lokalen Betrieben – von der Bäckerei nebenan über die Kfz-Werkstatt im Ort bis hin zum Bekleidungsmodengeschäft in der Einkaufsstraße – den Raum, ihre exklusiven Vorteile im Rahmen der Aktion an Kund:innen zu kommunizieren. Attraktive Preise, regionale Aktionen und spezielle Vorteile warten auf die Menschen in den Regionen. „Mit dieser erstmaligen Aktion möchten wir den lokalen Handel sowie die lokale Wirtschaft in den Mittelpunkt stellen. Unsere Kunden und Partner sind Teil dieser aufmerksamkeitsstarken Maßnahme in den einzelnen Regionen Österreichs und bekommen so noch mehr Visability über unsere reichweitenstarken Medienkanäle. Wir bieten so unseren Leser:innen und User:innen exklusive Preisvorteile und tolle Aktionen, die sie sonst nicht am heimischen Markt vorfinden. Es ist uns ein Anliegen, die regionale Wirtschaft zu stärken und genau das wollen wir mit dieser Maßnahme erreichen“, erklärt Gerhard Fontan, Vorstand der RegionalMedien Austria.

Die MeinBezirk-Vorteilstage werden crossmedial auf allen Online-Kanälen und in den Printmedien der RegionalMedien Austria beworben und bieten so den Leser:innen exklusive Vorteile und regionale Aktionen und Angebote des lokalen Handels in ihrer Umgebung.

Aus Liebe zur Region: Claim wird zum Programm.

„Wir, als österreichweites Medienhaus, berichten nicht nur über die Geschehnisse in den Regionen, wir gestalten diese auch aktiv mit. Als 360° Mediendienstleister setzen wir auf Innovation, nehmen unsere Vision – das Leben der Menschen in den Regionen besser machen – im Zuge der Aktion mit auf und schaffen Neues“, bestätigt Gerhard Fontan dieses großartige neue Format.