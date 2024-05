CRM 2024 – der Schlüssel zum geschäftlichen Erfolg

Im Jahr 2024 bleibt Customer-Relationship-Management (CRM) einer der Stützpfeiler, auf dem geschäftlicher Erfolg gründet. Bei all dem Social Media Wahsinn, dem sich immer mehr KMU verschreiben, bleibt die Pflege der Kundenbeziehungen Thema Nummer eins, wenn es darum geht, die langfristige Bindung an eine Firma und die Zufriedenheit der Kundschaft sicher zu stellen. “Angesichts des verschärften Wettbewerbs und der allgemeinen Wirtschaftslage ist es jedem Unternehmen zu empfehlen, sich intensiv mit CRM auseinanderzusetzen” rät Marcel Petzold, seines Zeichens Founder und CEO der MP Sales Consulting GmbH, in diesem Gespräch mit Otto Koller, Herausgeber MedienManager.

Petzold weiter: “Für Firmen gilt es, die Wünsche der Kunden besser zu verstehen, proaktiv zu erfüllen und personalisierte Dienstleistungen anzubieten. CRM-Systeme ermöglichen es, auf der Basis umfassender Datensammlungen und Analysen fundierte Entscheidungen zu treffen, die die Marketing- und Vertriebsstrategien optimieren. Auch an der Implementierung von Künstlicher Intelligenz führt kein Weg vorbei. Zunächst müssen Firmen KI in die bereits vorhandenen CRM-Systeme integrieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Künstliche Intelligenz ist in der Lage, große Datenmengen innerhalb kürzester Zeit zu analysieren. Wer auf Grundlage dieser Analysen die wechselnden Kundenbedürfnisse frühzeitig identifiziert, ist seinen Mitbewerbern gegenüber im Vorteil. Es gilt: Je schneller ein Unternehmen die wohl wichtigste Technologie dieser Dekade erfolgreich implementiert, desto größer fällt der Wettbewerbsvorteil aus, der sich unmittelbar auf die betriebswirtschaftlichen Kennziffern auswirkt.”

