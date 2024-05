Retail Media, Hype oder Langzeitstrategie

Das iab NETwork „Retail Media – Gekommen, um zu bleiben?“ am 23. Mai 2024 widmet sich den brennendsten Fragen des Trendthemas. Im Anschluss an eine informative Keynote von Marketerin Viktoria Zischka kommt das hochkarätig besetzte Panel der digitalen Werbung zu Wort.

Ein neues Zeitalter bricht an im Werbemarkt Europa: Retail Media erhebt sich über die traditionellen Marketingstrategien und bringt eine frische Brise in die Welt der Mediaplanung. Doch wo steht Österreich im „Hype Cycle“? Wird Retail Media sich längerfristig als fixe Säule der Mediaplanung etablieren? Und was sind die Vorteile von Retail-Media-Kampagnen im Vergleich zu anderen digitalen Werbeformen? Diese und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt des iab NETwork „Retail Media – Gekommen, um zu bleiben?“ am 23. Mai 2024.

Auf Einladung der größten Interessenvertretung für die österreichische Digitalwirtschaft gibt Viktoria Zischka, Senior Media Consultant Retail Media bei BILLA, in einer einführenden Keynote tiefgreifende Einblicke in die neue Werbeform. Dabei werden unter anderem die wichtigsten Grundlagen des vielversprechenden Mediakanals erläutert, das Potenzial dieser vermeintlich neuen Werbeform anhand internationaler Best Practice vorgestellt sowie ein spannender Ausblick in die österreichische Retail Media Landscape gegeben und ein Glossar vorgestellt, das zentrale Begriffe und Konzepte rund um Retail Media klärt. Im Anschluss diskutieren unter anderem Olga Hartinger (Österreichische Post), Florian Leitner (UM PanMedia) und Sabrina Schmid (Emmi Österreich Caffè Latte) unter der Moderation von iab-austria-Vorstandsmitglied Christoph Truppe (Adverserve) über Best Practice Cases, neue Player im Ökosystem und die Zukunft der Mediaplanung.

Die Teilnahme ist für Mitglieder des iab austria kostenlos. Für Nichtmitglieder sind Tickets um 50 Euro (exkl. USt) erhältlich. Details zu Programm, Anmeldung und den Vortragenden finden sich online auf www.iab-austria.at

