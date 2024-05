Don’t stop me now: Frauen im medialen Mittelpunkt

Premiere für den Verein Forum Media Planung: Auf der Silent Stage des international bekannten 4GAMECHANGERS Festivals organisierte der Verein erstmalig ein eigenes Diskussionspanel. Das Thema: Frauen im medialen Mittelpunkt. Geladen waren hochkarätige Speakerinnen: Mirna Jukić (ehemalige olympische Schwimmerin), Petra Hofstätter (dentsu Austria & Verein Forum Media Planung) und Katia Wagner (Krone Multimedia GmbH). Geleitet wurde das Panel von Café Puls Moderatorin Miriam Pössnicker (Pro7Sat1Puls4).

„Für dieses FMP TALK Special haben wir uns ein besonderes Thema ausgesucht. In einer Zeit, in der Frauen in den Medien zunehmend vor den Vorhang treten, möchten wir aktiv Sichtbarkeit schaffen, um über die damit verbundenen Entwicklungen zu diskutieren“, so Petra Hofstätter, Vorstandsvorsitzende des FMP Forum Media Planung, die als Diskussions-Host ebenfalls am Podium Platz nahm. „Wir achten als Forum stark auf die Vielfalt unserer Panel-Gäste und Inhalte. Natürlich freut es uns sehr, dass wir diesem relevanten Thema am 4GAMECHANGERS Festival eine ganz besondere Bühne bieten konnten.“

Mehr Anerkennung: Frauen und Männer werden mit unterschiedlichen Maßstäben gemessen

Egal ob im Job oder in der medialen Berichterstattung, ob in der Politik oder im Sport – um wahr- und ernstgenommen zu werden, müssen Frauen oft deutlich intensiver arbeiten als Männer. So berichtete Katia Wagner von ihren schwierigen Anfängen im journalistischen Politikbereich und den zahlreichen Situationen in denen sie als junge Quereinsteigerin belächelt wurde. Auch Mirna Jukić erzählte, wie Frauen und Männer in der Sportberichterstattung anders beurteilt werden – vor allem, wenn der Erfolg ausbleibt oder ein Karriereende bevorsteht. So lassen beispielsweise Gerüchte über eine mögliche Schwangerschaft nicht lange auf sich warten.

Mehr Expertinnen: Frauen müssen um ihren (medialen) Platz kämpfen

Aber nicht nur in der Sportberichterstattung wird mit unterschiedlichen Maßstäben gemessen. Medien prägen auch in anderen Bereichen die öffentliche Wahrnehmung maßgeblich. Und oft ist die Präsenz von Männern und Frauen sehr ungleich verteilt. Katia Wagner appelliert hier direkt an die Medien, sich selbst immer wieder kritisch zu hinterfragen. „Wir brauchen Frauen auf jeder Plattform. Oft steht neben drei männlichen Interviewpartnern nur eine Frau. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass nur Männer Experten sein können“, so die Journalistin.

Mehr Führungspositionen: Warum es die Quote (noch) braucht

Maßnahmen zur Förderung von Frauen in Führungspositionen gibt es bereits. Eine davon ist die oft diskutierte Frauenquote. Für die Podiumsexpertinnen ist diese Regelung derzeit eine Notwendigkeit. Frauen erhalten so eine zusätzliche Chance in einem Feld, in dem sie von Haus aus oft benachteiligt werden. Denn noch immer entscheiden sich die, zum Großteil männlichen, Führungskräfte eher für andere Männer. „Ich bin für eine sinnvolle Quotenregelung. Allerdings hoffe ich, dass sie irgendwann nicht mehr notwendig sein wird“, fasst Mirna Jukić zusammen.

Mehr Haltung und Selbstbewusstsein: Es ist nicht notwendig, jedem zu gefallen

Damit das möglich ist, appellieren die Expertinnen an die nachfolgende Generation, sich selbst treu zu bleiben, ein Bewusstsein für die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln und mit Leidenschaft an Dinge heranzugehen – auch wenn das nicht jedem gefällt. Viel zu oft passiert es, dass Frauen sich zurücknehmen oder sich selbst und ihr Können hinterfragen. Das muss sich ändern. Alle drei Diskutantinnen sprechen sich dafür aus, jede Chance zu nutzen, um Frauen mehr Sichtbarkeit zu verschaffen – egal ob in der Öffentlichkeit, auf der Bühne oder vor der Kamera.

Das FMP Forum Media Planung bedankt sich ganz herzlich beim 4GAMECHANGERS Festival für den Location Host.

Über das FMP Forum Media Planung:

Das FMP FORUM MEDIA PLANUNG besteht 2024 seit 56 Jahren und zeigt damit die nachhaltige Relevanz der Plattform für den Austausch von Wissen, Ideen und Erfahrungen in den Bereichen Kommunikation, Mediaplanung und Mediaforschung auf. Die fünf Themen-Cluster TALK, ACADEMY, BACKSTAGE, FORUM und FUN bieten den FMP-Mitgliedern das Forum zum Networken, Austauschen, Diskutieren, Ideen bekommen und Profitieren. https://forummediaplanung.at/