Internationales Agenturnetzwerk BEIC nimmt KESCH auf

Als erste österreichische Agentur wurde KESCH jetzt Mitglied des globalen Business Events Industry Club (BEIC), das als Agenturnetzwerk seine Expertise für Kund:innen in rund 30 Ländern anbietet.

Weiterer großartiger Meilenstein in der Unternehmensgeschichte von KESCH: Die Brand Experience Company mit Sitz in Wien und Zürich, die sich den Ruf des Branchenvisionärs erarbeitet hat, wird künftig ihre Expertise im Business Events Industry Club BEIC, der internationalen Gemeinschaft der Veranstaltungsarchitekten, einbringen. Über den internationalen Agenturverbund im Brand Experience Bereich und Live Communication stehen die Mitglieder in regelmäßigen Austausch und bieten ihre Expertise in mehr als 30 Ländern an. Dem Agenturverbund gehören auch namhafte internationale Player wie Vok Dams, Jack Morton, Allegro oder Miltton Events an.

„Die Aufnahme in den globalen Business Events Industry Club ist für uns eine großartige Anerkennung unserer bisherigen Arbeit und stellt gleichzeitig für uns einen wichtigen strategischen Schritt dar, da wir damit unsere internationale Präsenz erweitern und mit Branchenkollegen auf weltweiter Ebene noch intensiver zusammenarbeiten können“, ist Thomas Kenyeri auf die neue Partnerschaft stolz. „Wir freuen uns auf viele Impulse und werden unsere umfangreichen Erfahrungen und Ressourcen einbringen, um Innovation und Exzellenz innerhalb der BEIC-Gemeinschaft voranzutreiben“, ergänzt Lukas Schütz.



Mary Kirillova, CEO von BEIC, heißt das neue Mitglied herzlich willkommen: „Wir freuen uns sehr, KESCH bei BEIC begrüßen zu dürfen. Ihr umfassendes Branchenwissen, gepaart mit ihrer Hingabe hinsichtlich der Ausrichtung außergewöhnlicher Events, passt perfekt zu unserer Mission, die Veranstaltungsbranche weltweit zu verbessern. Gemeinsam freuen wir uns darauf, Zusammenarbeit zu fördern, Einblicke zu teilen und unvergessliche Erlebnisse zu schaffen, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen.“



Seit mehr als 10 Jahren revolutioniert KESCH die Eventbranche immer wieder aufs Neue – und das mit den weltweit größten Marken und Unternehmen an nunmehr zwei Standorten in Wien und Zürich. Mehr als 3.000 Projekte für Marken wie Coca-Cola, Huawei, Nespresso und AMA belegen die Expertise eindrucksvoll. Als einer der führenden Anbieter von Promotions, Roadshows, Live Marketing und Events rückt die „Brand Experience Company“ KESCH das Markenerlebnis ins Zentrum und hebt dieses mit innovativen Prozessen auf ein neues Level.



Diese Innovationskraft bringt das Team rund um die beiden Gründer Lukas Schütz und Thomas Kenyeri nun als erste österreichische Agentur auch ins internationale Branchennetzwerk BEIC ein.

Weitere Informationen: https://beic.pro