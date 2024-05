Innovative „Sport News“ Microsite im HbbTV Portal

IP Österreich, die Multichannel – Vermarktungstochter von RTL Deutschland, gibt den Launch einer innovativen „Sport News“ Microsite im HbbTV Portal für die österreichischen Senderfrequenzen RTL Austria, VOX Austria, NITRO Austria und RTLup Austria bekannt. Diese neue Plattform bietet den Zuschauer:innen eine umfangreiche, redaktionelle Berichterstattung über eine breite Palette von Sportarten – von Fußball und Formel 1, über Tennis, Eishockey, Basketball und Golf, bis hin zu Handball, Volleyball, Radsport, NFL, Darts und Reitsport – und das parallel zum laufenden Fernsehprogramm. Ab dem zweiten Halbjahr 2024 eröffnet IP Österreich mit dieser Initiative seinen Werbekund:innen eine zusätzliche Werbebühne zur gezielten Ansprache der sportaffinen Zielgruppe.

„Aktuell befinden wir uns in einer intensiven Beta-Testphase, in der wir das Nutzerfeedback sorgfältig analysieren und die Funktionen sowie Inhalte unserer Plattform optimieren“, erläutert Walter Zinggl, Geschäftsführer von IP Österreich. „Mit dem geplanten Start der Vermarktung im zweiten Halbjahr bieten wir unseren Werbekund:innen die Möglichkeit, Video- und Displaywerbung in einem erstklassigen, redaktionellen Sportkontext zu platzieren und damit die sportbegeisterten Zuschauer:innen von RTL, VOX, NITRO und RTLup gezielt zu erreichen.“

Christian Riegler, Head of Distribution & Digital bei IP Österreich, ergänzt: „Unser Angebot ermöglicht den Zuschauer:innen, ständig aktualisierte Sportberichte abzurufen, während sie parallel das TV-Programm verfolgen. Hochwertige und redaktionell aufbereitete Berichte werden dabei von unseren Kooperationspartnern HEIM:SPIEL geliefert. Der Zugang zur „Sport News“ Microsite ist ausschließlich über die österreichischen Frequenzen unserer Sender möglich.“

Mit Blick auf die kommenden Monate ist eine sukzessive Erweiterung des Inhaltsangebots geplant. Dazu zählen unter anderem auch Liga-Tabellenübersichten und Liveticker.

Die österreichischen Frequenzen der genannten TV-Sender sind auf www.österreichprogramm.at einsehbar.