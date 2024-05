KI im Digitalmarketing

iab NETwork thematisiert Chancen und Herausforderungen

Am 4. Juni 2024 lädt das iab austria zu einem NETwork-Vormittag voll spannender Insights. Eine inspirierende Keynote und eine darauffolgende Panel-Diskussion mit führenden Experten beleuchten die aktuellen Möglichkeiten und zukünftigen Erwartungen in der Welt der Künstlichen Intelligenz.

In den unendlichen Weiten des digitalen Kosmos definiert Künstliche Intelligenz (KI) die Grenzen des Machbaren kontinuierlich neu. Um diese Transformationskraft, insbesondere im Bereich des Digitalmarketings, zu ergründen und Potenziale sowie Risiken aufzuzeigen, widmet sich die größte Interessenvertretung der österreichischen Digitalwirtschaft im Rahmen eines NETwork am 4. Juni 2024 dem Thema „A(DVERT)I(SING) – Chancen und Herausforderungen im Digital Marketing“.

Eröffnet wird die Veranstaltung von Alexander Schurr, Co-Founder der KI Company, welcher in einer Keynote seine Erfahrung in der Optimierung interner Unternehmensprozesse mithilfe Künstlicher Intelligenz teilt. Der Weg zum Erfolg bestehe dem Experten zufolge vor allem darin, eine Brücke zwischen Mensch und KI zu schlagen, indem internes Know-how aufgebaut und ein tiefes Verständnis für das Thema geschaffen wird. Unter der Moderation von iab-austria-Vorstandsmitglied Sher Khan(Google) diskutieren im Anschluss David G. Toran (Virtual Identity), Matthias Ragyoczy (YOC), Lukas Merl (Wien Tourismus), Sandra Rieff (e-dialog), Susanne Safer-Maricic (Ogilvy) und Gaby Buchmayr (Sery Brand Communications). Von erfolgreichen Best Practices bis hin zu ungeschönten negativen Erfahrungen präsentieren die Gäste wertvolle Erkenntnisse und ermöglichen einen faszinierenden Einblick in den praktischen Einsatz von KI in Digitalmarketing-Kampagnen.

Die Teilnahme ist für Mitglieder des iab austria kostenlos. Für Nichtmitglieder sind Tickets um 50 Euro (exkl. USt) erhältlich. Details zu Programm, Anmeldung und den Vortragenden finden sich online auf iab-austria.at.