Eine überzeugende Illusion

Riesenpizza über U-Bahnstation Kagran verblüfft Wiener

Wie glaubwürdig eine CGI-Kampagne sein kann, beweist ein neues Video der Pizzeria Mio im Westfield Donau Zentrum zur Feier des Europameistertitels im Pizzabacken. Nicht nur unzählige Follower, sondern auch ein bekanntes Jugendmagazin hielten das von The Guardians of Social Media und physixe.cgi produzierte Video für bare Münze und berichten über die neue „Gigantische Werbetafel“ über der U-Bahn-Station Kagran. Das Video wurde bereits 500.000 Mal aufgerufen.

Mit einem spektakulären Video feiert die Pizzeria „Mio – A Piece of Neapel“ im Westfield Donau Zentrum ihren Europameistertitel im Pizzabacken. Die CGI-Kampagne von The Guardians of Social Media und physixe.cgi zeigt die Autofahrt unter eine XXL-Pizza, die so realistisch an der U-Bahn-Station Kagran klebt, dass nicht nur unzählige Follower auf Facebook & Co., sondern auch ein bekanntes Jugendmagazin die „gigantische Werbetafel“ für bare Münze hielten. Philipp Simoner, CEO von The Guardians of Social Media: „Es ist uns gelungen, eine Illusion zu schaffen, die so überzeugend ist, dass sie nicht nur im Netz für Furore sorgt, sondern auch von Medienprofis für bare Münze gehalten wird. Mit 500.000 Zugriffen ist die Kampagne ein Paradebeispiel dafür, wie innovative Technologien und kreatives Marketing Hand in Hand gehen können, um einzigartige Erlebnisse zu schaffen, die im Gedächtnis bleiben.“

Wir sind Europameister… im Pizzabacken!

Dass die Pizzen auch im echten Leben halten, was sie digital versprechen, dafür sorgt Jakob Baran, Inhaber der Pizzeria Mio. Sein ganzer Stolz ist sein Mitarbeiter Antonio Arino (38), ein Neapolitaner, der erst vor wenigen Wochen in Hamburg bei der „European Pizza Excellence Germany“ zum Europameister gekürt wurde. Bei diesem Event treffen sich die talentiertesten Pizzabäcker Europas, um ihr Können unter Beweis zu stellen und um den begehrten Titel zu kämpfen, den Antonio Arino schließlich nach Wien holen konnte. „Wenn es um echte neapolitanische Pizza geht, dann ist das Mio die Anlaufstelle für authentischen Genuss in Wien. Wir haben unsere gastronomischen Wurzeln in Neapel, der Geburtsstadt der Pizza, und verfolgen das Ziel, ein Stück süditalienische Lebensart nach Wien zu bringen. Jetzt einen frischgebackenen Europameister im Team zu haben, erfüllt uns mit Stolz“, so Jakob Baran.