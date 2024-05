Wie künstliche Intelligenz die Suche im Internet verändert

Die Entwicklung der künstlichen Intelligenz verändert, wie wir Informationen im Internet finden und vertrauen können. Heutzutage ist es möglich, mit Programmen wie Chat GPT blitzschnell unzählige Artikel zu erzeugen. Doch wie können wir als Nutzer sicher sein, dass diese Informationen verlässlich sind?

Diese Frage betrifft uns alle. Die Flut an Informationen macht es schwierig zu entscheiden, welchen Quellen wir vertrauen können. Auch für Suchmaschinen wie Google wird es zunehmend schwieriger, die richtigen Quellen ganz oben zu listen. Jeder von uns kann durch KI zum vermeintlichen Finanz- oder Hausbauexperten werden.

Alexander Eisendle, Gründer von Eisendle Marketing, erläutert: „Für Google ist es derzeit eine sehr turbulente Zeit. Es wird für Google zunehmend schwieriger automatisiert zu erkennen, welche Website zu einer Suchanfrage ganz oben stehen soll im Ranking. Ich sage automatisiert, da das Ranking ja dynamisch durch einen Algorithmus bestimmt wird. Für Website-Betreiber ist es entscheidend, als relevante und vertrauenswürdige Informationsquelle wahrgenommen zu werden. Dafür gibt es einige wichtige Dinge, die man befolgen muss. Für Google wird es zum Beispiel zunehmend wichtiger zu verstehen, wer hinter dem geschriebenen Content steht. Kann der Autor eine Expertise vorweisen, zum Beispiel in From von anderen Veröffentlichungen, so ist das nur positiv für den eigenen Content. Ein anderes Beispiel: Domains mit einer langen Vergangenheit haben auch größere Chancen bei Google mehr Autorität aufzubauen als ganz neue Domains und Projekte. Das sind jedoch nur 2 Beispiele um Vertrauen bei Google aufzubauen.“

Die Risiken für Webseitenbetreiber und Unternehmen, die ohne professionelle Unterstützung agieren, sind ohne Frage gegeben. Ohne Strategie und den richtigen Content kann man das Vertrauen der Nutzer untergraben und auch langfristig die Sichtbarkeit und den Erfolg der Webseite auf das Spiel setzen.