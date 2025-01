Erfolgreich werben mit Instream-Videowerbung

Video Plus ist eine innovative Art der Instream-Videowerbung. Erste Zahlen zeigen, dass hier neue Maßstäbe in der Bewegtbildwerbung gesetzt werden. Grund dafür ist die neuartige Interaktionsmöglichkeit in den Videos selbst.

Diese Art von Videowerbung geht weg vom Beschallen der Nutzer:innen, hin zum ‚Mitwirken lassen, erklärt Vanessa Klinka, Country Managerin von Smartstream.tv Österreich, im Gespräch mit MedienManager Herausgeber Otto Koller.

Vanessa Klinka ist Country Managerin von Smartstream.tv, einem Digitalvermarkter, der 2024 das interaktive Format „Video Plus“ launchte. In diesem Gespräch spricht sie über das große Potenzial bei Engagement-Rates, warum sich Videowerbung neu erfinden muss und welche Vorteile sich daraus für Werbetreibende aller Größenordnungen und Branchen ergeben.

