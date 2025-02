Bahnbrechendes Modell für differenziertes Markenwachstum

Die globale Mediaagentur UM, Teil des IPG Mediabrands Netzwerks, stellt mit „Full Color Media“ einen radikal neuen Ansatz für den Markenaufbau vor, der die Herausforderungen der Ära der Künstlichen Intelligenz überwindet. Der Ansatz basiert auf jahrelanger Forschung mit der Oxford University und überzeugt mit bahnbrechenden Erkenntnissen, die das Verständnis von Markenwachstum und -identität revolutionieren.

Mit Full Color Media gegen kommunikative Eintönigkeit: In einer Medienwelt, die zunehmend von KI-Algorithmen, normativen Technologien und Marketing-Dogmatismen geprägt wird, laufen Marken Gefahr, ihren einzigartigen Charakter zu verlieren und zu austauschbaren und farblosen Akteuren zu werden. Wenn alle blind auf Maschinen setzen, bleibt der menschliche Aspekt auf der Strecke. Genau hier liegt aus Sicht der UM die größte Herausforderung der anbrechenden Ära der künstlichen Intelligenz: Die scheinbar einfachen Lösungen für die immer komplexeren Anforderungen an holistische Kommunikation sind eindimensional, unkreativ und austauschbar. UM begegnet der drohenden Eintönigkeit mit Entschlossenheit. Oder wie sie sagen: „We stand against bland“. Plakativer Ausdruck für diese Haltung ist die neue Positionierung „Full Color Media“.

Full Color: Der Weg zu einer einzigartigen Markenidentität

“In einer Welt, die immer mehr von standardisierten und eintönigen Kommunikationsmethoden geprägt ist, setzt Full Color einen klaren Kontrapunkt. Dieser innovative Ansatz geht über die gewohnten Grenzen der Markenkommunikation hinaus und stellt sicher, dass Unternehmen nicht nur gehört, sondern auch wahrgenommen werden – und zwar als unverwechselbare Akteure in ihrem Markt.