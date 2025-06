Gold für Leutturmveranstaltung ERDEDANKfest

Druckerei Janetschek gewinnt Green Marketing Award in Gold – Kategorie „B2Be!“

Große Ehre für die Druckerei Janetschek aus dem Waldviertel: Im Rahmen der feierlichen Verleihung der Green Marketing Awards in der Wiener Ballonhalle wurde das Unternehmen mit dem Green Marketing Award in Gold in der Kategorie „B2Be!“ ausgezeichnet. Bereits zum vierten Mal wurden mit dem Award herausragende Marketingaktivitäten prämiert, die eine nachweislich positive Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft erzielen.

Ausgezeichnet wurden die Marketingmaßnahmen rund um die Leuchtturmveranstaltung ERDEDANKfest und das Humusaufbau-Programm, mit dem die Druckerei Janetschek eindrucksvoll unter Beweis stellt, wie regionales Wirtschaften und aktiver Klimaschutz Hand in Hand gehen können. Herzstück des Projekts ist das Humusaufbau-Programm, bei dem gemeinsam mit Landwirt:innen CO₂ gebunden, Bodenfruchtbarkeit erhöht und regionale Ökosysteme gestärkt werden – ganz ohne anonymen, globalen Zertifikatehandel.



Gold für gelebte Nachhaltigkeit – lokal, wirkungsvoll, inspirierend

Neben der umweltfreundlichen Produktion – mit Pflanzenölfarben, Recyclingpapier, Ökostrom und ressourcenschonenden Prozessen – punktete Janetschek vor allem durch die innovative Verbindung von ökologischer Verantwortung, wirtschaftlicher Unterstützung für die regionale Landwirtschaft und kreativer Kundenbindung.

Ein besonderes Highlight im Nachhaltigkeitskalender: das ERDEDANKfest – eine einzigartige Veranstaltung zur Bewusstseinsbildung und zum Austausch. 2024 hat es erstmals als Pop-up-Event direkt bei Kund:innen vor Ort stattgefunden. Der krönende Abschluss ist die Verleihung des Janetschek-Wertschätzungspreises: der „Goldene Regenwurm“, mit dem herausragendes Engagement für gelebte Nachhaltigkeit ausgezeichnet wird.

Klimaschutz mit Mehrwert – ein Modell für andere Branchen

Mit dem Green Marketing Award in Gold würdigt die Jury nicht nur die innovative und glaubwürdige Kommunikation des Projekts, sondern auch dessen nachweisbare Wirkung auf Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Konzept zeigt eindrucksvoll, dass nachhaltiges Handeln kein Nice-to-have, sondern ein echter Wettbewerbsvorteil sein kann – regional verwurzelt, zukunftsorientiert und mit Vorbildcharakter.

Weitere Informationen unter: www.janetschek.at/humusaufbau

Weitere Informationen zum Green Marketing Award finden sie hier!