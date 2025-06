Salzburg als Drehscheibe der E-Commerce-Branche

Am 4. Juni wurde in Salzburg ein neues Kapitel in der Welt des digitalen Handels aufgeschlagen: Die E-Commerce Inspiration Night von exvomo machte erstmals Station im Techno Z Urstein – und lieferte genau das, was sich die lokale Branche erhofft hatte: frische Impulse, starke Vernetzung und hochkarätige Einblicke in die Praxis.

Nach Wien, Graz und Linz fand das Erfolgsformat E-Commerce Inspiration Night des Wiener Kompetenzzentrums exvomo erstmals auch in Salzburg statt – und zeigte eindrucksvoll, dass der Bedarf an Austausch, Know-how und Kontakten in der E-Commerce-Szene auch im Westen Österreichs hoch ist. Rund 70 Teilnehmer folgten der Einladung von Veranstalter und exvomo-Gründer Thomas Leskowsky und versammelten sich im Techno Z Urstein in Puch, um gemeinsam in eine vielversprechende Zukunft des Onlinehandels in Österreich zu blicken.

„Die E-Commerce Inspiration Night in Salzburg war restlos ausgebucht – ein deutliches Signal, dass das Interesse an echter, persönlicher Vernetzung in der Branche ungebrochen ist“, so Thomas Leskowsky, Gründer von exvomo. „Wir hatten große Namen aus der Branche auf der Bühne wie etwa Michi Bratl (CEO hobex), Daniel Eder (Windeltorte und Geschäftsführer und Managing Partner get on top gmbh), Joshua Hilverling (Head of B2C E-Commerce Carrera Toys GmbH), Ana-Maria Achim (Sales Consultant CRIF) und Thorsten Behrens (Geschäftsführer Österreichisches E-Commerce-Gütezeichen; Hauptsponsor der E-Commerce Inspiration Night). Das zeigt, wie hoch der Stellenwert dieser Veranstaltung mittlerweile auch im Westen Österreichs ist.“

Impulse, Insights und starke Stimmen

In kurzen, pointierten 15-Minuten-Beiträgen sprach Thorsten Behrens über Barrierefreiheit im E-Commerce, während hobex-CEO Michi Bratl über die Entwicklungen im Zahlungsbereich in Zeiten von KI und Co referierte.

Diskussion auf Augenhöhe

Ein Highlight des Abends war die Paneldiskussion mit den Experten Joshua Hilvering von Carrera Toys, Daniel Eder von Windeltorte sowie Ana-Maria Achim von CRIF und Vasana Brand von Sendcloud. Im Zentrum dabei standen Fragen nach den aktuellen Herausforderungen im Online-Handel bzw. wie E-Commerce-Brands auch in Zukunft bestmöglich am Ball bleiben können. „Je digitaler der Beruf, desto wichtiger werden Formate wie diese, die persönliche Begegnungen ermöglichen“, erklärt Leskowsky, der mit der E-Commerce Inspiration Night „das E-Commerce-Feuer von Wien mit nach Salzburg gebracht hat“, wie er selbst überzeugt ist.

Networking bis in den Abend

Nach der inhaltlich dichten Vortrags- und Diskussionsrunde wurde der Abend in entspannter Atmosphäre bei Drinks und Fingerfood fortgesetzt. Der Fokus: Netzwerken, Austauschen und neue Kooperationen anstoßen. Bis 22 Uhr war das Techno Z Urstein Dreh- und Angelpunkt der regionalen Onlinehandels-Szene.

Fortsetzung folgt – 2026 in Planung

Für Leskowsky steht bereits fest: Das war nicht das letzte Mal. „Wir freuen uns schon jetzt auf eine Fortsetzung in der ersten Jahreshälfte 2026 in Salzburg – am besten gleich den exvomo-Newsletter abonnieren, um nichts zu verpassen.“

Über exvomo

exvomo – kurz für „Expert:innen von Morgen“ – wurde 2022 von Thomas Leskowsky gegründet und gilt als Wegweiser für die österreichische E-Commerce Landschaft. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl an Dienstleistungen, darunter E-Commerce-Aus- und Weiterbildungen durch eine Online-Akademie, Community-Veranstaltungen in Städten wie Wien, Graz, Linz und nun auch Salzburg, individuelle Onlineshop-Beratung sowie die seit 2024 jährliche E-Commerce Konferenz EXVOMO (siehe unten). Mit dem Ziel, die österreichische E-Commerce-Branche zu stärken, setzt exvomo auf praxisnahes Know-how und fördert den Austausch innerhalb der Community.