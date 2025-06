Jeder zweite Marketing-Profi hat eine KI-Roadmap

Mehr als die Hälfte der Marketing-Profis im DACH-Raum verfügt über eine KI-Roadmap, doch nur 11% sind bei KI-Anwendungen im Stadium der Professionalität und Skalierung effektiv in operative Prozesse integriert. Das sind ausgewählte Vorab-Ergebnisse des diesjährigen „Marketing Tech Monitor“, den das Hamburger Marketing Tech Lab jährlich herausgibt. Ein Schwerpunkt in diesem Jahr ist KI.

Ralf Strauss, Founder und CEO der MarketingTechLab GmbH und Betreiber des jährlichen „Marketing Tech Monitor“ berichtet in diesem Gespräch mit MedienManager Herausgeber Otto Koller, dass die meisten der befragten Marketing-Profis im DACH-Raum bereits KI-Piloten einsetzen. Allerdings geben nur 11% an, dass diese bereits in einer Produktivphase und in operative Prozesse integriert worden und im Stadium der Professionalität und Skalierung seien. Die größten Herausforderungen hier: unzureichendes Know-how in den Unternehmen (31%), Komplexität und Vielfalt der Anwendungen (21%) – es gibt im Bereich Marketing, Vertrieb und Service einen Pool an mittlerweile mehr als 4.000 KI- Anwendungen – sowie die unzureichende Datenqualität- und Verfügbarkeit (18%).

Knapp mehr als die Hälfte (51%) hat immerhin bereits eine KI-Roadmap für die kommenden Jahre. Bei knapp einem Drittel der Unternehmen (37%) liegt diese aber noch nicht vor. Eine Ursache ist der Erfahrung des Marketing Tech Labs nach, der Start mit vielen Tests, um dann nachfolgend zumeist mit den Grundlagen wie einer weitergehenden Roadmap nachzuziehen.

Hintergrund der Studie

In seinem jährlich erscheinenden „Marketing Tech Monitor“ analysiert das Hamburger Marketing Tech Lab seit 2019 Trends, im Zuge einer Befragung von knapp 1.800 Marketing- und Vertriebs-Profis im Raum D/A/CH, Neues und Herausforderungen zu allen Fragestellungen im Bereich der „Data-Driven Customer Interaction“.

Der Sonderreport KI sowie der Marketing Tech Monitor 2025 können hier erworben werden.

https://marketingtechlab.de/shop/

Weitere interessante Themen finden Sie hier