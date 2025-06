KI-Dominanz in der B2B-Leadgenerierung

Der Dialog Marketing Verband Österreich (DMVÖ) stellte die Ergebnisse seiner vierten B2B-Leadgenerierungsstudie am 12. Juni 2025 bei einem Business Breakfast vor. Ein Highlight der Veranstaltung war die Keynote von Klaas Nemitz, Vice President Marketing & Channel Management bei Hiab. Zahlreiche Marketing- und Vertriebsverantwortliche folgten der Einladung ins OTAGO Office im 6. Wiener Bezirk.

Digitale und reale Welten in der Leadgenerierung

Markus Ott, Verantwortlicher der DMVÖ B2B-Leadgenerierungsstudie, präsentierte zentrale Erkenntnisse: „B2B-Leadgenerierung findet aktuell in zwei parallelen Welten statt. Einerseits bleibt das klassische Real-Life-Geschäft über Außendienst, Messen und Events unersetzlich. Andererseits sind digitale Kanäle wie LinkedIn, Instagram und KI-basierte Tools stark im Kommen. Besonders interessant: 70 % der befragten Unternehmen erwarten, dass Künstliche Intelligenz in den nächsten drei Jahren die Leadgenerierung maßgeblich beeinflussen wird.“ Martin Kernthaler, Leiter der DMVÖ Expert Group B2B-Marketing, steuerte folgende Einschätzung zur strategischen Planung bei: „Es gibt nicht das eine ideale Instrument. Ein abgestimmter Mix, der sowohl funnel- als auch accountbasiert sein kann, ist entscheidend für den nachhaltigen Erfolg in der B2B-Leadgenerierung.“

Datenschutz und KI: Herausforderungen im Fokus

Die Studie, die zwischen April und Mai 2025 durchgeführt wurde, basiert auf Interviews mit Vertreter:innen aus 179 österreichischen Unternehmen, die mindestens 50 % ihres Umsatzes im B2B-Bereich erzielen. Die größten Herausforderungen sehen die Befragten aktuell in Datenschutzbedenken (55 %) sowie in Qualitätsverlusten durch KI (40 %). Erhebliches Aufholpotenzial haben die befragten Unternehmen bei der Nutzung digitaler Tools wie CRM und Marketing Automation – aktuell werden diese nur von einem Drittel der Befragten eingesetzt (36 %). Einen Hoffnungsschimmer auf einen Digitalisierungsschub gibt die Einschätzung von 70 % der Befragten, die meinen, dass KI in Zukunft die Qualität verbessern und damit generell eine Dominanzstellung einnehmen wird.

Silos abbauen für gemeinsame Erfolge

Klaas Nemitz von Hiab präsentierte beim DMVÖ Business Breakfast anhand einer Case Study, wie die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb konkret aussehen kann. „Wenn wir Silos abbauen und unsere gemeinsame Aufmerksamkeit auf messbare Ziele wie Auftragseingänge richten, profitieren nicht nur die Vertriebs- und Marketingteams, sondern die gesamte Unternehmensorganisation. Marketing muss sich zur echten Wachstumsfunktion entwickeln“, erklärte Nemitz. Mit konkreten Beispielen aus seiner Arbeit zeigte er, wie digitale Kampagnen gezielt und messbar zur Umsatzsteigerung beitragen. Nemitz hob dabei drei wesentliche Vorteile einer engen Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb hervor: Bessere Qualität der Leads, höhere Motivation des Marketingteams und eine datengestützte Budgetplanung, die gegenüber der Unternehmensführung leichter durchsetzbar ist. Seine Kernbotschaft war klar: „Silos aufbrechen und gemeinsam Wirkung statt reinem Output messen – das lässt Unternehmen wachsen.“

Über den DMVÖ

Der Dialog Marketing Verband Österreich (DMVÖ) fördert jede Art von datengetriebener Kommunikation – in digitaler wie in analoger Form. Er versteht sich dabei als Vordenker und Wegbereiter technologischer Neuheiten, die Kommunikation für Konsument:innen individueller und nützlicher machen und Unternehmen erlauben, persönlicher und effizienter zu kommunizieren. Die fünf Expert Groups des DMVÖ bündeln aktuelles Know-how zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten, teilen ihre Erfahrungen und lernen im Austausch voneinander. Mit der Community Marketing Natives bietet der DMVÖ seit nun 15 Jahren dem Branchennachwuchs eine eigene und umfangreiche Plattform. Die Einhaltung der Datenschutz- und Verbraucherrichtlinien ist ihm dabei ebenso wichtig wie die Mitgestaltung dieser Materie, um Unternehmen und Konsument:innen in diesem Bereich Sicherheit zu geben. www.dmvoe.at