Fit für Green Marketing und Nachhaltigkeitskommunikation

Ab 7. Oktober startet der nächste Durchgang des Certified Sustainability Experts-Program des Marketing Club Österreich. Die praxisnahe Weiterbildung macht Marketing- und Kommunikationsprofis fit für Green Marketing, rechtssichere ESG-Kommunikation und Nachhaltigkeitsberichte – stets aktuell an die rechtlichen Rahmenbedingungen angepasst. Neu dabei im Vortragenden-Team ist ab Herbst außerdem Kommunikationsexpertin Gabriela Straka.

Green Marketing, Nachhaltigkeitsberichte und rechtssichere Kommunikation stehen heute im Zentrum moderner Unternehmens- und Markenführung. Doch die regulatorischen Anforderungen sind herausfordernd: Transparenz, Nachvollziehbarkeit und überprüfbare Claims werden zur Pflicht.

„Genau hier setzt unser Certified Sustainability Experts-Program an. Dass die Weiterbildung im Herbst bereits in ihre vierte Runde geht, zeigt, wie groß die Nachfrage nach aktuellem ESG-Know-how und entsprechenden Praxis-Skills ist“, sagt Regina Loster, Geschäftsführerin des Marketing Club Österreich.

Green Marketing, Greenwashing, Nachhaltigkeitsberichte & Co.

Ab 7. Oktober starten die Live-Webinare, am 12. und 13. November folgen zwei geblockte Seminare in Wien. Teilnehmer:innen aus den Bereichen Marketing und Kommunikation erwerben dabei fundiertes Wissen und praxisnahe Umsetzungskompetenzen in vier zentralen Bereichen:

Green Marketing verstehen und anwenden

Greenwashing erkennen und vermeiden

Nachhaltige Kommunikation aufsetzen

Nachhaltigkeitsberichte erstellen

Von Claims zu überprüfbaren Standards

„Unser Programm kombiniert Live-Webinare mit Präsenz-Modulen und bringt geballtes Wissen aus Praxis und Theorie zusammen. Wir setzen auf Interaktion, zeigen gute Beispiele und sprechen ehrlich über Herausforderungen – und das Ganze in lockerer und entspannter Atmosphäre. Denn auch wenn es um ein komplexes Thema geht: Lernen darf leicht gehen und Spaß machen“, betont Lehrgangsleiterin Barbara Niederschick, die dem kommenden Kurs mit Vorfreude entgegenblickt.

Alle Inhalte werden laufend kuratiert und an die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen angepasst.

Renommiertes Vortragenden-Team mit Zuwachs

Ein besonderes Highlight des Herbstkurses sind neue Vortragende. Unter anderen verstärkt die Kommunikationsexpertin Gabriela Straka das renommierte Vortragenden-Team, das bereits durch Größen wie Reinhard Herok, Kommunikationsberater und Lektor für Nachhaltigkeit an der FH Wiener Neustadt sowie am Campus Wieselburg, Publizistin und Umweltaktivistin Nunu Kaller und Corporate-Sustainability-Expertin Karin Huber-Heim geprägt ist.

Möglichkeit der Zertifizierung

Abgeschlossen wird die praxisorientierte Weiterbildung mit einer offiziellen Teilnahmebestätigung. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Zertifizierung als „Corporate Sustainability & ESG Beauftragte:r“ durch Austrian Standards.

Weiterführende Informationen sowie Möglichkeiten zur Anmeldung finden sich unter www.marketingclub.at/esg.