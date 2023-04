Wie uns Influencer*innen zu digitalen Marionetten werden lassen: Alicia Joes Sachbuch „Falsche Vorbilder“ erschienen im Yes Verlag

Influencer – das ist für eine ganze Generation inzwischen ein ernsthafter Berufswunsch, wenn nicht sogar ein Traumberuf. Es klingt auch zu verlockend: Ein bisschen posieren vor der Kamera, ein paar Likes und schon kommen die gut bezahlten Werbekooperationen wie von selbst. Sie filmen sich beim Schminken, reisen an paradiesische Orte, halten sich fit mit Sport und teilen ihre Tipps mit Fans. Doch dahinter steckt ein profitorientiertes Business, das große Begehrlichkeiten und Abhängigkeiten auf der Seite der Nutzer*innen schafft. Kinder werden zu Marionetten der Konsumgesellschaft und auch die Erwachsenen lassen sich zunehmend beeinflussen und verunsichern, egal ob es ums Essen, ums Reisen oder ums Kinderkriegen geht.

Alicia Joe zeigt in „Falsche Vorbilder“ auf, wie Influencer*innen unser Verhalten manipulieren und von der Jagd nach Klicks und Profit getrieben werden. Sie wachsen zu einer Meinungsmacht heran – mit dramatischen Folgen für die Gesellschaft. Die Autorin berichtet aus erster Hand, denn sie ist eine der erfolgreichsten deutschsprachigen YouTuberinnen, mit fast einer halben Million Follower*innen, und kennt die Social-Media-Welt nur zu gut. Gemeinsam mit der Journalistin Sabine Winkler enttarnt sie die dunklen Seiten der Influencer*innen und legt anhand vieler Beispiele offen, wie weit der schlechte Einfluss der Topstars wirklich reicht. Das Buch ist im Oktober 2022 im Yes Verlag erschienen.

Auf Youtube begeistert Alicia Joe mehr als 475.000 Abonnent*innen mit ihren Videos. Nach ihrem Abitur begann sie zunächst ein Physikstudium, wechselte aber nach kurzer Zeit auf das Fach Kommunikationsdesign. Was während des Studiums mit ausgefallenen Make-up-Tutorials als Hobby begann, wurde zum Vollzeitjob. Heute begeistert sie mit kritischen Videos über virale Netzphänomene und Influencer ihre Follower*innen auf Social Media. Einige ihrer Videos, darunter ein Beitrag über Kinderinfluencer, erzielten 1,2 Millionen Abrufe.

Sabine Winkler hat Kommunikations- und Medienwissenschaften, Anglistik sowie Literaturwissenschaften in Deutschland und Großbritannien studiert. Danach absolvierte sie ein Volontariat beim Magazin Musikexpress. Sie arbeitet als freie Journalistin in Berlin für verschiedene Medien, unter anderem für die Tageszeitung DIE WELT. 2017 gewann sie den Nannen-Preis für das beste Webprojekt und gehörte zu den Journalisten des Jahres in der Kategorie Team. Ihre Spezialgebiete sind Popkultur und Netzthemen.

Falsche Vorbilder

Wie Influencer uns und unsere Kinder manipulieren

Alicia Joe, Sabine Winkler

300 Seiten, Hardcover

€ 19,99

ISBN 978-3-96905-196-2

