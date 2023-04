Plakat Academy 2023

Kreative mit Über-Format

Fünftes Bootcamp von Gewista und Creativ Club Austria gab einen ganzen Tag lang wertvolle Einblicke in die Welt der Plakatkunst und wie Plakatgestaltung noch wirkungsvoller umgesetzt werden kann.

Plakate zählen zu den wichtigsten Werbemedien in Österreich und mit 16.000 Plakatflächen bietet Gewista als Marktführer im Bereich Out-of-Home ein effizientes Außenwerbenetz für hohe Reichweiten. Durch seine Sonderstellung im öffentlichen Raum nimmt das Plakat eine besondere Rolle im Wettbewerb um die Aufmerksamkeit der Konsumenten ein. Eine gezielte, kreative Gestaltung ist daher von entscheidender Bedeutung. Besonders jetzt im fortschreitenden digitalen Zeitalter ist es für Kreative wichtig, sich mit frischem Know-how auszustatten und die neuen technologischen Möglichkeiten zunutze zu machen. Deshalb luden der führende Außenwerbeanbieter und der Creativ Club Austria zur Plakat Academy, bei der das langjährige Creativ-Club-Austria-Mitglied und Kreativ-Trainer Dieter Weidhofer zusammen mit Philip Haubner, Head of Marketing bei Gewista, die Anleitung zur optimierten analogen Disruption lieferten.

Kreativität mit Struktur

Einen Tag lang lernten die 20 Teilnehmer aus 13 Agenturen und den Mitgliederreihen des Creativ Club Austria in einem strukturierten Prozess und durch Anregungsmethoden von Innovationsmanager Dieter Weidhofer essenzielle Basic-Skills, wie sie ihr persönliches Kreativpotenzial für wirkunsgvolle Plakatideen abseits der Norm weiterentwickeln können.

„Kreativität braucht eine gewisse Struktur, um sich entfalten zu können. Es geht darum, die Gedanken gezielt provokant herauszufordern, um Grenzen zu sprengen. Ob mit KI oder ohne“, so Weidhofer.

Kreativität trifft KI

Gewista-Marketingmanager Philip Haubner präsentierte das vom Gewista-Mutterkonzern JCDecaux entwickelte innovative Tool „Creative Heatmap“, das mittels KI die Blickverläufe auf Plakaten untersucht. Es ermöglicht Kreativen jene Bildbereiche, die mit hoher Wahrscheinlichkeit betrachtet werden, gezielter in ihrer Gestaltung zu berücksichtigen und den Werbeeffekt zu optimieren.

„Wir sind stolz darauf, mit der Plakat Academy einen wichtigen Beitrag zur Förderung kreativer Arbeit zu leisten. Es ist uns ein Anliegen, zusammen mit den Kreativen das Maximum an Werbewirkung mit dem konstant erfolgreichen Werbemedium Plakat für den Kunden herauszuholen“, so Haubner.

„Das Printmedium Plakat verlangt viel Know-how und Design-Skills. Wir freuen uns durch die langjährige Kooperation mit Gewista die Kreativwirtschaft zu diesem Thema mit frischem Know-how zu beflügeln“, so Reinhard Schwarzinger, Geschäftsführer, Creativ Club Austria.

Über den Creativ Club Austria

Seit seiner Gründung im Jahr 1972 ist der Creativ Club Austria das Sprachrohr und die Plattform der heimischen Kreativbranche. Mit den CCA-Veneres veranstaltet er den wichtigsten Kreativ-Award des Landes, der Leistungen sichtbar macht und im Dialog mit der gesamten Branche Standards definiert. Zahlreiche CCA-Veneres-Sieger wurden mit ihren Arbeiten in der Vergangenheit bei weltweit relevanten Awards wie Cannes Lions International Festival of Creativity, eurobest Festival of European Creativity, ADCE, Clio oder Golden Drum Festival ausgezeichnet und zeugen von der Leistungsfähigkeit der österreichischen Kreativszene. Seit 2016 veranstaltet der Creativ Club Austria in Zusammenarbeit mit der ORF-Enterprise als Festivalrepräsentanz die Young Lions Competition Austria für das Cannes Lions International Festival of Creativity und fördert damit den heimischen Nachwuchs im globalen Wettbewerb. Der Creativ Club Austria bietet seinen über 250 Mitgliedern durch Workshops, Seminare, Veranstaltungen und internationalen Austausch Mehrwert und Vernetzungsmöglichkeiten innerhalb der Branche. Als Vorstandspräsident fungiert Andreas Spielvogel (DDB Wien) und als Vizepräsidentin Melanie Pfaffstaller (Mel P Filmproductions). Die Geschäftsführung hat Reinhard Schwarzinger inne. Weitere Informationen auf https://www.creativclub.at