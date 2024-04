In diesem Gespräch zwischen Nicolai Schümann und MedienManager Co-Herausgeber Otto Koller geht es um die Frage, wie künstliche Intelligenz inspiriert und kreatives Potenzial entfesselt. Nicolai Schümann ist ein zertifizierter Trainer (NCFE, ILM) und Gastvorleser an renommierten Londoner Universitäten, an denen er die Fächer ‘Storytelling in Business’, Digitales Marketing und Innovation unterrichtet. Außerdem leitet er zahlreiche Workshops und Seminare für Unternehmen wie Barclays Bank, Accenture und Lufthansa. Er hat ein Hochschuldiplom in Medienwirtschaft und einen Master in Business Administration (MBA) der CASS Business School, London.

Nicolai Schümann beschäftigt sich in seinem Buch „Gamechanger Künstliche Intelligenz“ mit der Frage, wie sich Chancen von KI für mehr Kreativität und Innovation nutzbar machen lassen und meint dazu: „Künstliche Intelligenz ist dabei, unsere Arbeit grundlegend zu verändern.“ Schümann möchte mit seinem Buch dabei helfen Berührungsängste mit den neuen Technologien abzubauen und dazu ermutigen, digitale Werkzeuge zu guten Partnern und Assistenten zu machen, um die eigene Innovationskraft und Kreativität zu steigern.

