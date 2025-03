Warum visuelles Branding den Erfolg fördert

Jacqueline Pröll, Gründerin von Visual Brand Stories, kombiniert ihre Leidenschaft für Fotografie und Videoproduktion mit ihrer umfassenden Marketingerfahrung, um Selbstständige und Unternehmen strategisch sichtbar zu machen. Im Interview mit MedienManager Herausgeber Otto Koller ist sie überzeugt: „In der schnelllebigen digitalen Welt reicht es heute nicht mehr aus, nur ein gutes Angebot zu haben; es geht vielmehr darum, sichtbar zu sein und die richtigen Menschen zu erreichen. Personal Branding ist längst kein vorübergehender Trend, sondern ein wesentlicher Erfolgsfaktor, der den Unterschied ausmachen kann.“

In der heutigen Zeit entscheiden sich Menschen in wenigen Sekunden, ob sie Interesse an einem Angebot haben oder nicht. Hochwertige Fotos und Videos tragen entscheidend dazu bei, diesen ersten Eindruck zu optimieren und Vertrauen zu schaffen. Sie stellen nicht nur die Expertise einer Marke dar, sondern bringen auch deren Persönlichkeit zum Ausdruck. Es geht dabei nicht um Perfektion, sondern um Authentizität.

Jacqueline Pröll vereint Ästhetik mit Strategie, wodurch ihre Shootings nicht nur kreativ sind, sondern auch gezielt die Markenbotschaft und die geschäftlichen Ziele unterstützen. Jedes Bild und Video wird präzise auf die Bedürfnisse der Marke abgestimmt, um den Erfolg nachhaltig zu steigern.

