EFFIE Awards Austria 2026 starten Einreichphase

Die Einreichphase für die EFFIE Awards Austria 2026 ist gestartet. Unternehmen und Agenturen können ihre erfolgreichsten Kommunikations- und Marketingkampagnen für den Effektivitätsaward einreichen.

Einreichstart für wirksame Kampagnen

Die EFFIE Awards Austria 2026 sind in die Einreichphase gestartet. Ab sofort können Unternehmen und Agenturen ihre erfolgreichsten Kommunikations- und Marketingkampagnen für den renommierten Effektivitätsaward einreichen. Im Mittelpunkt stehen Kampagnen, die nicht nur kreative Ideen zeigen, sondern auch einen messbaren Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten.

Der EFFIE gilt international als eine der bedeutendsten Auszeichnungen der Kommunikationsbranche. Prämiert werden Strategien und Kampagnen, die Marken stärken, Verhalten verändern, Wachstum erzeugen und relevante Ergebnisse liefern.

Kreativität mit messbarer Wirkung

Mit dem EFFIE Austria werden auch 2026 wieder Kampagnen ausgezeichnet, die messbare Ergebnisse erzielen und zeigen, wie kreative Kommunikation Business Impact schaffen kann. Gesucht werden Einreichungen aus unterschiedlichen Branchen und Kategorien. Dazu zählen klassische Marken- und Produktkampagnen ebenso wie datengetriebene, digitale oder gesellschaftlich relevante Projekte.

„Der EFFIE steht wie kein anderer Award für die Verbindung von Kreativität und Wirksamkeit. Er zeichnet Kommunikation aus, die mehr kann als Aufmerksamkeit erzeugen. Im Fokus stehen Ideen mit strategischer Substanz, klarer Relevanz und messbarem Impact. Gerade in einem zunehmend komplexen Marktumfeld zeigt sich, wie entscheidend effektive Kommunikation für nachhaltigen Unternehmenserfolg geworden ist“, sagt EFFIE Austria Präsidentin Bettina Schuckert.

Plattform für Best Practices der Branche

Der EFFIE Austria versteht sich als jährliche Plattform für Best Practices aus Marketing, Werbung, Medien und Wirtschaft. Die Auszeichnung würdigt Projekte, die kreative Qualität mit nachweislicher Effektivität verbinden und zeigen, wie Kommunikationslösungen wirtschaftliche und gesellschaftliche Wirkung entfalten können.

Die Einreichphase für die EFFIE Awards Austria 2026 läuft ab sofort. Weitere Informationen zum EFFIE und zur Einreichung stehen unter effie.at zur Verfügung.