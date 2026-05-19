KI in der Strategieentwicklung: Digital Innovation Session in Wien

Bei der Digital Innovation Session am 10. Juni 2026 steht der Einsatz von KI in der Strategieentwicklung im Mittelpunkt. Anhand eines Projekts mit A1 Telekom Austria wird gezeigt, wie künstliche Intelligenz Zielgruppenanalyse, Wettbewerbsbeobachtung und Datenaggregation unterstützt.

KI als Unterstützung in der Strategiearbeit

Wie werden Content- und Kanalstrategien heute entwickelt – und an welchen Stellen verändert künstliche Intelligenz diesen Prozess bereits konkret? Diese Fragen stehen im Zentrum der Digital Innovation Session am Mittwoch, 10. Juni 2026, in Wien.

Die Veranstaltung zeigt, wo KI in der strategischen Arbeit bereits eingesetzt wird: von der Zielgruppenanalyse über die Wettbewerbsbeobachtung bis hin zur Datenaggregierung und zur schnellen Wiederverwertung von Erkenntnissen. Im Fokus steht dabei ein Reality Check mit Learnings aus der Praxis.

Praxisbeispiel mit A1 Telekom Austria

Anhand eines Projekts mit A1 Telekom Austria wird gezeigt, wie mehrere Produktbereiche, unterschiedliche Zielgruppen und eine Vielzahl von Kanälen analysiert und neu eingeordnet wurden. Dabei geht es um die Frage, wie künstliche Intelligenz Effizienz in die Strategieentwicklung bringt, wo KI strategische Entscheidungen nicht abnehmen kann oder sollte und warum menschliches Urteil weiterhin unverzichtbar bleibt.

Speakerinnen aus Strategie, Kommunikation und Content Marketing

Zu den Speakerinnen zählt Romana Aumer, Director Customer 360° bei A1 Telekom Austria. Sie ist in der Business Unit Enterprise tätig und koordiniert dort die gesamte B2B-Kommunikation. Ihr Fokus liegt darauf, Botschaften, Inhalte und Maßnahmen über alle Kanäle hinweg abzustimmen und wirkungsvoll einzusetzen. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist datenbasierte, integrierte 360-Grad-Kommunikation. Dazu zählen auch Data Analytics, Performance Management und der digitale Auftritt für B2B.

Ebenfalls dabei ist Nicola Dietrich, Chief Strategy Officer und Mitglied der Geschäftsleitung bei der COPE Content Performance Group. Sie verfügt über rund 20 Jahre Erfahrung in Medien und Marketing und ist auf Content-Marketing-Strategie sowie Strategieimplementierung spezialisiert. COPE begleitet Unternehmen von Strategie und Konzeption über Content-Kreation bis zur Ausspielung auf Kommunikationsplattformen.

Hana Greiner, Creative Director bei COPE, bringt ihre Erfahrung in Content-Marketing- und Social-Media-Strategie ein. Seit November 2020 ist sie bei der COPE Content Performance Group tätig und arbeitet an Beratung, Strategieentwicklung, kreativen Kommunikationsansätzen und Kampagnenideen. Zuvor sammelte sie Erfahrung als Content Marketing Consultant bei missMEDIA sowie als Marketing-Manager bei Bisnode.

Teilnahme vor Ort und per Livestream

Die Digital Innovation Session findet am Mittwoch, 10. Juni 2026, im COPE Office in der Hainburger Straße 33, 1030 Wien, statt. Der Beginn vor Ort ist um 8:15 Uhr, das Ende ist für etwa 11:00 Uhr vorgesehen. Der Livestream startet um 9:00 Uhr und endet voraussichtlich um 10:30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist für die Vor-Ort-Teilnahme und für den Livestream möglich.

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