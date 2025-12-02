Ein unvergesslicher Jahresabschluss

FMP MEDIA NIGHT 2025

Die Labstelle Wien wurde auch heuer wieder zum Hotspot der österreichischen Media- und Kommunikationsszene. Zur FMP Media Night 2025 versammelten sich Branchenprofis, Young Talents und Innovator:innen, um gemeinsam das Jahr zu feiern, aktuelle Trends zu diskutieren und die herausragendsten Persönlichkeiten der Media-Community auszuzeichnen.

FMP präsentiert neues Branding – moderner. offener. digitaler.

Gleich zu Beginn sorgte FMP Vorstandsvorsitzende Katharina Fröhlich (Magenta) für einen besonderen Moment: Das Forum Media Planung präsentierte sein neues Re-Design – inklusive frischem Logo, neuen Farben und einem Look & Feel, das die Energie der Community widerspiegelt. „Wir treten ab heute mit einem Look auf, der jene Energie trägt, die im Forum Media Planung schon lange pulsiert: neugierig, vernetzt, offen, am Puls der Zeit“, betonte Fröhlich in ihrer Rede und dankte den zahlreichen Teilnehmer:innen der fünf FMP TALKs 2025 für ihr Engagement und ihren Input.

Deep Dive statt Buzzwords: Alexander Wrabetz wird Panelist of the Year

Die Auszeichnung „Panelist of the Year“ ging an Alexander Wrabetz (Präsident SK Rapid, ehem. ORF-Generaldirektor). Gewürdigt wurde sein Auftritt beim FMP TALK #61, bei dem er zum Thema „Politische Einflussnahme & Gleichschaltung der Medienlandschaft“ tiefgehende Einblicke und pointierte Analysen lieferte. Wrabetz konnte aus terminlichen Gründen nicht vor Ort sein, seine Videobotschaft sorgte dennoch für viel Applaus im Saal.

KI erneut im Fokus: „AI-Agent“ wird Unwort des Jahres

Auch 2025 ließ sich das FMP Publikum das traditionelle Voting zum Unwort des Jahres nicht entgehen. Nachdem im Vorjahr „prompten“ zum Unwort gekürt wurde, setzte sich mit „AI-Agent“ auch heuer wieder ein KI-naher Ausdruck durch und gewann mit 27 % aller Stimmen knapp vor „Hubbing“. Der Begriff steht sinnbildlich für die wachsende Ambivalenz rund um den Einsatz von KI-Tools in der Medien- und Marketingbranche: zwischen Effizienzversprechen und Buzzword-Müdigkeit.

Leading the Change: Parisa Hamidi-Grübl an der Spitze der Community

Ein Höhepunkt des Abends war die Bekanntgabe der FMP Mediapersönlichkeit 2025. Aus einer starken Shortlist von fünf Branchenpersönlichkeiten – Thomas Bokesz (IPG), Andrea Groh (Gewista), Verena Kehr (Mediaplus Austria), Petra Walter (Zentrale Raiffeisenwerbung) und Parisa Hamidi-Grübl (derStandard) – wurde Parisa Hamidi-Grübl mit fast 30% der Stimmen zur Gewinnerin gekürt. Bewertet wurden unter anderem Leadership, Kreativität, Umsetzungsstärke, Kommunikationsfähigkeit und nachhaltige Themenführerschaft. Nach der festlichen Laudatio von Christoph Szüts (Sales Director, derStandard), bedankte sich Hamidi-Grübl mit bewegenden Worten bei der Community.

Feiern, Netzwerken & Community-Power

Im Anschluss zeigte die FMP Media Night einmal mehr, wie lebendig und vernetzt die österreichische Media-Community ist: Bei stimmungsvoller Musik, gutem Essen und inspirierenden Gesprächen wurde ausgelassen gefeiert. So verabschiedete sich das FMP gemeinsam mit seiner Community von einem dynamischen Medienjahr – voller Energie, Impulse und spannender Ausblicke auf 2026.

Unsere Unterstützer:innen: Wer die Media Night möglich gemacht hat

Ein herzliches Dankeschön richtet das FMP Forum Media Planung an seine Partner und Unterstützer:innen, die die Media Night 2025 möglich gemacht haben: die Co-Sponsoren Azerion und Teads, Heute als Sponsor der „Mediapersönlichkeit des Jahres“, RTL AdAlliance als Sponsor des „Panelist of the Year“, die musikalische Begleitung durch RMS Austria und Radio Superfly sowie den Garderoben-Sponsor Werbehelden GmbH.

Über das FMP Forum Media Planung:

Das FMP FORUM MEDIA PLANUNG besteht 2025 seit 57 Jahren und zeigt damit die nachhaltige Relevanz der Plattform für den Austausch von Wissen, Ideen und Erfahrungen in den Bereichen Kommunikation, Mediaplanung und Mediaforschung auf. Die fünf Themen-Cluster TALK, ACADEMY, BACKSTAGE, FORUM und FUN bieten den FMP-Mitgliedern das Forum zum Networken, Austauschen, Diskutieren, Ideen bekommen und Profitieren.

Weitere Informationen über das FMP Forum Media Planung: https://forummediaplanung.at/