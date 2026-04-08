Wie stark sind Unternehmen heute wirklich von ihrer IT abhängig? Welche Rolle spielen Künstliche Intelligenz, Datensicherheit und Cyber Security im modernen Marketing- und Medienmanagement?

Im aktuellen MedienManager-Interview spricht Patrik Payer, CEO der Marik Tech Solutions GmbH, mit Herausgeber Otto Koller über genau diese Fragen. Gemeinsam beleuchten sie die rasante Entwicklung rund um Digitalisierung und KI – und zeigen auf, warum eine leistungsfähige und sichere IT-Infrastruktur heute zum entscheidenden Erfolgsfaktor geworden ist.

Dabei wird auch deutlich: Eine 100 % stabile IT-Infrastruktur ist längst keine Option mehr, sondern eine Grundvoraussetzung. Schon kleinste Ausfälle können Prozesse unterbrechen, Daten gefährden und unmittelbare Auswirkungen auf Marketing, Kommunikation und Unternehmensperformance haben.

Spannende Einblicke, klare Einschätzungen und praxisnahe Perspektiven erwarten Sie.

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