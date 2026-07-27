Radiotest 2026_2: RMS TOP Kombi baut Führung aus

Die RMS TOP Kombi baut ihre Position auf dem österreichischen Audiomarkt aus. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreicht sie laut Radiotest 2026_2 einen Marktanteil von 56 Prozent und liegt damit vor Ö3 sowie dem gesamten ORF-Radioangebot.

Die RMS TOP Kombi erreicht laut Radiotest 2026_2 in der Kernzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 56 Prozent. Damit entfällt mehr als jede zweite gehörte Radiominute in dieser Zielgruppe auf das von RMS Austria vermarktete Angebot.

Der Marktanteil der RMS TOP Kombi ist mehr als doppelt so hoch wie jener von Ö3, das 27 Prozent erreicht. Das gesamte ORF-Radioangebot kommt auf einen Marktanteil von 43 Prozent.

1,876 Millionen tägliche Hörer

Auch bei der Reichweite liegt die RMS TOP Kombi in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen vor den Vergleichsangeboten. Sie erreicht täglich 1,876 Millionen Hörer. Das gesamte ORF-Radioangebot kommt auf 1,798 Millionen tägliche Hörer, Ö3 auf 1,263 Millionen.

Mit einer Tagesreichweite von 46,5 Prozent ist die RMS TOP Kombi laut den aktuellen Ergebnissen das reichweitenstärkste Audioangebot in der Kernzielgruppe.

Starke Position in den Bundesländern

Die Ergebnisse zeigen die Position der RMS TOP Kombi auch auf regionaler Ebene. Beim Marktanteil liegt sie in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen in allen neun Bundesländern vor Ö3. In acht Bundesländern erreicht sie einen höheren Marktanteil als das gesamte ORF-Radioangebot.

Auch bei der Tagesreichweite liegt die RMS TOP Kombi österreichweit sowie in acht Bundesländern vor Ö3. In ebenfalls acht Bundesländern erreicht sie mehr tägliche Hörer als das gesamte ORF-Radioangebot.

Radio erreicht täglich mehr als 6,1 Millionen Menschen

Radio bleibt eines der meistgenutzten Medien in Österreich. Täglich hören mehr als 6,1 Millionen Menschen ab zehn Jahren Radio. Das entspricht einer Tagesreichweite von 74,9 Prozent.

Die durchschnittliche tägliche Hördauer liegt bei 199 Minuten. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen werden im Durchschnitt 201 Minuten Radio pro Tag gehört.

Mario Frühauf sieht Privatradios gestärkt

„Die Privatradios prägen den Audiomarkt in Österreich wie nie zuvor. Zu diesem außergewöhnlichen Erfolg gratuliere ich allen Programmmacherinnen und Programmmachern sehr herzlich. Dieses Ergebnis zeigt, dass Radio für Millionen Menschen täglich unverzichtbar ist und als Werbemedium nichts von seiner Stärke verloren hat – im Gegenteil. Kein anderes Medium verbindet Reichweite, Vertrauen und Werbeakzeptanz so erfolgreich wie Radio“, sagt Mario Frühauf, Geschäftsführer von RMS Austria.

„Mit den deutlichen Zugewinnen der RMS TOP Kombi steigt die Effizienz jedes investierten Werbeeuros weiter. Die aktuellen Radiotest-Ergebnisse sind daher ein starkes Argument, den Anteil der RMS TOP Kombi im Mediamix zu erhöhen“, so Frühauf.