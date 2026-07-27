RTL+ erzielt neuen Streaming-Bestwert in Österreich

RTL+ verzeichnet das bislang erfolgreichste erste Halbjahr im deutschsprachigen Raum. Auch in Österreich legt der Streamingdienst zu und erreicht laut Bewegtbildstudie 2026 einen neuen Höchstwert bei der Vier-Wochen-Nutzung.

RTL+ setzt seinen Wachstumskurs im deutschsprachigen Raum fort. Der Streamingdienst verzeichnete das erfolgreichste erste Halbjahr seiner bisherigen Geschichte. Auch in Österreich weisen die Ergebnisse der aktuellen Bewegtbildstudie der Arbeitsgemeinschaft Teletest und von RTR Medien auf eine steigende Nutzung hin.

Nutzungsvolumen steigt auf 356,3 Millionen Stunden

Das gesamte Video-on-Demand-Nutzungsvolumen von RTL+ stieg im deutschsprachigen Raum im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 Prozent auf 356,3 Millionen Stunden.

Die durchschnittliche kumulierte Total-Streaming-Nettoreichweite erhöhte sich um 4,8 Prozent auf 10,69 Millionen Menschen.

Vier-Wochen-Nutzung in Österreich erreicht 22 Prozent

In Österreich erreicht RTL+ laut Bewegtbildstudie 2026 bei Menschen ab 14 Jahren eine Vier-Wochen-Nutzung von 22 Prozent. Das ist der bislang höchste für den Streamingdienst ausgewiesene Wert.

Gegenüber der Vorjahresstudie entspricht das einem Anstieg um zehn Prozentpunkte. Aufgrund einer methodischen Anpassung der Erhebung ist der Vergleich mit dem Vorjahr allerdings nur eingeschränkt möglich.

Hohe Tagesreichweite bei jüngeren Zielgruppen

Auch bei der täglichen Nutzung zählt RTL+ zu den reichweitenstärkeren TV-Streamingangeboten in Österreich. Mit einer Tagesreichweite von 6,8 Prozent belegt der Dienst bei Personen ab 14 Jahren den dritten Platz.

In den jüngeren Zielgruppen fällt die Platzierung noch höher aus: Sowohl bei den 12- bis 29-Jährigen als auch bei den 14- bis 49-Jährigen erreicht RTL+ den zweiten Platz bei der täglichen Reichweite der TV-Streamer.

Elisabeth Frank sieht Inhaltsstrategie bestätigt

„Ein Rekord-Halbjahr für RTL+ mit erneutem Wachstum bei Nutzung und Reichweite im gesamten deutschsprachigen Markt sind ein deutliches Signal, dass unsere Inhalte insbesondere beim österreichischen Publikum ankommen“, sagt Elisabeth Frank, Managing Director RTL AdAlliance Austria.

Auch die von der Arbeitsgemeinschaft Teletest und RTR Medien ausgewiesene Bestmarke bei der Vier-Wochen-Nutzung sowie die Platzierungen bei den Zielgruppen bis 49 Jahre würden die Entwicklung in Österreich unterstreichen.

„Der Erfolg basiert auf einer klaren Strategie: starke Inhalte, exklusive Originals, beliebte Shows, Serien, Reality-Formate und Live-Sport – alles gebündelt auf unserer RTL+ Streaming-Plattform, für die sich immer mehr Österreicherinnen und Österreicher entscheiden“, so Frank.

RTL AdAlliance bündelt internationale Vermarktung

RTL AdAlliance ist der internationale Werbevermarkter der RTL Group und vereint Medienunternehmen und Content-Anbieter unter einem gemeinsamen Dach. Internationale Marken sollen dadurch ihre Zielgruppen in europäischen Märkten erreichen können.

Das Angebot umfasst den Zugang zu mehr als 100 TV-Sendern, 350 Printmedien und 5.000 Premium-Websites. Diese erreichen nach Unternehmensangaben täglich mehr als 150 Millionen TV-Zuschauer und generieren monatlich mehr als vier Milliarden Online-Werbekontakte.

Weltweit sind rund 300 Vertriebsexperten für RTL AdAlliance tätig, darunter auch Mitarbeiter in Österreich. Werbekunden erhalten Zugang zu markensicheren Werbeumfeldern sowie zu Studien, Daten und Vermarktungslösungen.