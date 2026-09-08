Starke Position in Oberösterreich

Die aktuellen Zahlen der Österreichischen Auflagenkontrolle bestätigen die starke Marktposition der beiden Medienhaus-Wimmer-Marken OÖNachrichten und Tips. Gemeinsam bieten die Tageszeitung und die kostenlose Wochenzeitung eine nahezu flächendeckende Abdeckung Oberösterreichs.

Die OÖNachrichten erreichen laut ÖAK im ersten Halbjahr 2026 eine durchschnittlich verbreitete Auflage von 102.035 Exemplaren, davon 20.398 als E-Paper. Die verkaufte Auflage beträgt 88.922 Exemplare, die Zahl der Abonnements liegt bei 81.986. Daraus ergibt sich eine Abonnentenquote von 92,2 Prozent.

Tips verzeichnet eine durchschnittlich verbreitete Auflage von 498.198 Exemplaren pro Ausgabe. Laut Media-Analyse 2025 erreicht die wöchentlich und kostenlos erscheinende Zeitung 773.000 Leser beziehungsweise 59,7 Prozent der oberösterreichischen Bevölkerung.

Kombination aus Reichweite und regionaler Nähe

„Kombiniert man die Reichweite der OÖNachrichten mit jener von Tips, ergibt sich für Werbetreibende ein einzigartiges Gesamtpaket: nahezu lückenlose Abdeckung von Oberösterreich, kombiniert mit hoher Glaubwürdigkeit und Nähe zu den Menschen vor Ort“, erklärt Lorenz Cuturi, Geschäftsführer Werbemarkt im Medienhaus Wimmer. „Wir entwickeln daher laufend integrierte Werbelösungen, die Print und Digital beider Marken intelligent verzahnen – für maximale Wirkung bei regionalen wie überregionalen Kampagnen.“

Die hohe Abonnentenquote der OÖNachrichten sieht das Medienhaus als Zeichen für eine starke Bindung des Publikums. „Für unsere Werbekundinnen und -kunden bedeuten diese Zahlen ein Höchstmaß an Sicherheit: Mit den OÖNachrichten erreichen sie ein besonders loyales und kaufkräftiges Publikum, das Tag für Tag aktiv auf unsere Berichterstattung zugreift – Print wie digital“, sagt Susanne Thurner, Anzeigenleitung OÖNachrichten. „Diese hohe Abonnentenquote von über 92 Prozent ist im Zeitungsmarkt ein Spitzenwert und schafft ein Werbeumfeld, das seinesgleichen sucht.“

Tips feiert 40-jähriges Bestehen

Auch Tips unterstreicht die Bedeutung der lokalen Verankerung. „Tips steht für ‚total regional‘ – mit einem kompromisslosen Fokus auf die Themen, Menschen und Gemeinden Oberösterreichs“, so Moritz Walcherberger, Geschäftsführer Tips. „Mit einer durchschnittlich verbreiteten Auflage von 498.198 Exemplaren und einer wöchentlichen Reichweite von rund 773.000 Leserinnen und Lesern sind wir tief in den Gemeinden Oberösterreichs verankert. Diese Nähe zu den Menschen vor Ort ist unser größtes Kapital – und der Grund, warum Tips für so viele Haushalte im Land zur festen wöchentlichen Gewohnheit geworden ist. Dass wir dieses Vertrauen gerade in unserem Jubiläumsjahr – Tips feiert heuer sein 40-jähriges Bestehen – mit derart starken Zahlen untermauern können, freut uns ganz besonders und ist Ansporn für die nächsten 40 Jahre.“

Beide Titel werden in der konzerneigenen Druckerei in Pasching produziert. Darüber hinaus betreibt das Medienhaus Wimmer mit regionaljobs.at eine auf den regionalen Arbeitsmarkt ausgerichtete Jobplattform.

Die Auflagenzahlen stammen aus der ÖAK für das erste Halbjahr 2026. Die Reichweitenangaben für Tips basieren auf der Media-Analyse 2025.

Quellen:

ÖAK, 1. Halbjahr 2026, verbreitete Auflage Inland, Mo-Sa, davon 20.398 ePaper

Quelle: ÖAK, JS 2026 (OÖNachrichten); ÖAK 1. HJ 2026, durchschnittlich verbreitete Auflage der angeführten Titel der Tips OÖ (wöchentlich, gratis).

ARGE Media-Analysen MA 25 (01.01.2025–31.12.2025), CMR Tips/tips.at. Ungewichtete Fälle: 2.151 in OÖ; max. Schwankungsbreite +/-2,1 %. Onlinereichweite: Justierung an den Werten der Österreichischen Werbeanalyse.