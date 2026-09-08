Print bleibt ab 50 der wichtigste Zugangsweg

Die aktuelle CAWI-Print 2026 zeigt deutliche Unterschiede in der Mediennutzung der Generationen. Während jüngere Menschen redaktionelle Inhalte vorwiegend über Social Media nutzen, gewinnt die gedruckte Ausgabe mit zunehmendem Alter klar an Bedeutung. Ab 50 Jahren ist Print der meistgenutzte Verbreitungsweg.

Mediennutzung ist eine Frage des Alters

Bei den 14- bis 19-Jährigen nutzen 24 Prozent regelmäßig gedruckte Titel. Dieser Anteil steigt kontinuierlich und erreicht bei den 70- bis 79-Jährigen 71,8 Prozent. Umgekehrt verhält es sich bei Social Media: Unter 50 Jahren sind soziale Netzwerke der wichtigste Zugang zu medialen Inhalten. Facebook und Instagram werden über mehrere Altersgruppen hinweg stark genutzt, während Instagram und Snapchat vor allem ein jüngeres Publikum erreichen. Facebook spielt bei älteren Nutzern eine größere Rolle.

Auch Podcasts sind mittlerweile fest im Medienalltag verankert. 48,4 Prozent der Befragten nutzen dieses Format, bei den 14- bis 39-Jährigen sind es knapp 70 Prozent. Im Durchschnitt liegt die Nutzungsdauer bei rund 80 Minuten. Besonders gefragt sind Inhalte zu Politik, Fitness und Gesundheit, Comedy, Nachrichten und Wissenschaft.

Influencer-Empfehlungen führen vor allem bei jüngeren Menschen zu Käufen. In der Altersgruppe der 14- bis 19-Jährigen haben 65,4 Prozent bereits aufgrund einer solchen Empfehlung ein Produkt gekauft, bei den 20- bis 29-Jährigen sind es 56 Prozent. Insgesamt zeigen sich 76,7 Prozent mit dem erworbenen Produkt zufrieden.

Bei den erhobenen Printtiteln erzielt „Das Kuvert“ mit 3,294 Millionen Lesern pro Ausgabe beziehungsweise 45 Prozent die höchste Reichweite. „railaxed“ erreicht 520.000 Leser, „Die Zeit“ 131.000. Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die an der Studie teilnehmenden Titel.

Für die CAWI-Print 2026 führte GfK Austria zwischen 13. April und 22. Juni 2026 insgesamt 4.250 Online-Interviews durch. Die Grundgesamtheit umfasst rund 7,2 Millionen Menschen zwischen 14 und 79 Jahren in Österreich.

CAWI-Print 2026 – vollständige Studienergebnisse