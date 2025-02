Höhere Bildung, mehr Erfahrung und Führungsrollen vergrößern den Gender Pay Gap. Größter Gap im Vertrieb und Verkauf.

Am Mittwoch findet der Equal Pay Day statt, der darauf aufmerksam macht, dass Frauen im Durchschnitt 44 Tage mehr arbeiten müssten, um das gleiche Jahreseinkommen wie Männer zu erreichen. Der aktuelle Stepstone Gehaltsreport 2025 zeigt die deutlichen Unterschiede zwischen den Gehältern von Frauen und Männern in Österreich und bietet detaillierte Einblicke: Die Analyse berücksichtigt verschiedene Faktoren wie Ausbildungsgrad, Berufserfahrung, Branche und Führungsverantwortung. Trotz Fortschritten bleibt der Gender Pay Gap in vielen Bereichen ausgeprägt.

Einfluss von Bildungsgrad und Berufserfahrung auf den Gender Pay Gap:

Je höher die Bildung, desto größer der Gender Pay Gap: Unter Beschäftigten mit akademischem Abschluss oder abgeschlossener höherer Schule liegt er bei über -22 %. Bei Pflichtschulabsolvent*innen beträgt er vergleichsweise geringe -5,8 %.

Mit zunehmender Berufserfahrung steigt der Gender Pay Gap: Bei Berufseinsteiger*innen (1-2 Jahre) liegt er bei -6,2 %. Nach mehr als 25 Jahren Berufserfahrung steigt er auf über -15,3 %.



Auswirkungen von Führungsverantwortung auf den Gender Pay Gap:

Frauen mit Führungsverantwortung verdienen 14,4 % weniger als ihre männlichen Kollegen.

Bereinigt ergibt sich ein Unterschied von -8,8 %, was in diesem Fall rund 5.800 Euro weniger pro Jahr bedeutet.

Branchen und Berufsgruppen mit dem größten Gender Pay Gap:

Branchen mit den höchsten Gehaltsunterschieden zwischen den Geschlechtern: Consulting, Wirtschaftsprüfung & Recht: -19,4 % Bildung & Training sowie Hotel, Gastronomie & Catering: -16,8 % Immobilien: -16,7 %

Berufsgruppen mit dem höchsten Gender Pay Gap: Vertrieb & Verkauf: -26,4 % Auch bereinigt zeigt sich hier ein signifikanter Unterschied: Frauen verdienen in vergleichbaren Positionen im Mittel -8,9 % weniger als ihre männlichen Kollegen.



Fazit: