Weltweite Daten der World Radio Alliance belegen die Spitzenstellung von Radio

Während sich die Audiolandschaft stetig weiterentwickelt, bleibt eines unverändert: Radio dominiert den Audiomarkt und ist unangefochtener Audio-Marktführer. Neue globale Daten, die zum World Radio Day 2025 von der World Radio Alliance und egta, dem internationalen Verband für TV- und Audiounternehmen, veröffentlicht wurden, belegen eindrucksvoll, dass Radio in wichtigen Märkten weltweit bis zu 90 % der Bevölkerung erreicht, die höchste Verweildauer bei werbeunterstütztem Audio aufweist und global als das vertrauenswürdigste Medium gilt.

Warum Radio nach wie vor eine solche Spitzenstellung zeigt? Die globalen Marktforschungsdaten liefern diese spannenden Kernergebnisse:

1. Radio dominiert den Audio-Konsum

Live-Radio hat den größten Anteil an der Hördauer: z.B. 76 % in Irland, 71 % in Deutschland, 69 % in Finnland und 70 % im Vereinigten Königreich. Diese Zahlen unterstreichen, dass klassisches Radio nach wie vor das am meisten konsumierte Audioformat und ein starker Kanal für Werbetreibende ist, die ein hohes Engagement und eine nachhaltige Reichweite anstreben. Auch der aktuelle Radiotest belegt die hohe Radionutzung in Österreich mit 199 täglich gehörten Minuten (RT 2024_4, 10+).

2. Radio führt im werbeunterstützten Audio

In einer Zeit, in der viele Nutzer auf werbefreie Abonnements setzen, bleibt Radio die stärkste werbeunterstützte Plattform: In Belgien entfallen 88 % der Hörzeit auf werbeunterstütztes Audio, in den Niederlanden 87 %, in Australien 78 % und in den USA 70 %. Damit bietet Radio Marken eine direkte und ununterbrochene Ansprache eines breiten Publikums.

3. Radio hat eine unübertroffene Reichweite

Mit einer wöchentlichen Reichweite von 90 % in Irland und den Niederlanden, 88 % im Vereinigten Königreich, 84 % in Frankreich und 83 % in Portugal bleibt Radio ein unverzichtbares Medium und ist nach wie vor einer der stärksten Massenmedienkanäle. Die wöchentliche Reichweite von Radio in Österreich liegt ebenfalls beeindruckend bei 91 % (RT 2024_2, 10+).

4. Radio ist das vertrauenswürdigste und verlässlichste Medium

69 % der EU-Bevölkerung und 70 % der Bevölkerung außerhalb Europas betrachten Radio als das vertrauenswürdigste Medium. In Österreich liegt das Vertrauen in Radio mit 75 % sogar über dem EU-Durchschnitt.* Dieses Vertrauen spiegelt sich in höheren Engagement-Raten wider – ein entscheidender Faktor für Werbetreibende, die langfristige Kundenbeziehungen aufbauen möchten.

5. Radio ist das mobilste Massenmedium

Ob zu Hause, im Auto oder unterwegs – Radio ist immer und überall verfügbar. Es ist hands-free, eyes-free und auf jedem Gerät nutzbar und begleitet Hörer:innennahtlos durch den Tag. Kein anderes Medium bietet eine solche Flexibilität und Nähe zu seiner Zielgruppe.

Die vollständige Analyse der World Radio Alliance und egta basierend auf globalen Marktforschungsdaten sind unter www.worldradioalliance.com zu finden und stehen auch hier zum Download bereit.

Stimmen zum World Radio Day 2025

Caroline Gianias, Präsidentin von Radio Connects und der WRA:

„Anlässlich des World Radio Days haben die Mitglieder der World Radio Alliance diesen Report entwickelt, um die dominante Position von Radio in der Audiolandschaft zu verdeutlichen. Mit seiner enormen Reichweite und dem Vertrauen, das es weltweit genießt, ist Live-Radio die führende Audio-Plattform in einer immer fragmentierteren Medienwelt. In Zeiten von Naturkatastrophen, Fehlinformationen und sich schnell ändernden Nachrichtenzyklen bleibt Radio eine verlässliche Informationsquelle – in vielen Fällen sogar eine lebenswichtige. Es ist das einzige Audio-Medium, das Menschen in Echtzeit verbindet und so ein Gefühl von Sicherheit und Gemeinschaft schafft.“

Thierry Mars, Radio Director egta:

„In der wachsenden Audio-Welt bleibt Radio der unangefochtene Marktführer. Mit seiner außergewöhnlichen Reichweite, tiefen Hörerbindung und einzigartigen Nähe bietet Radio unvergleichliche Werbewirkung – und ist damit die beste Plattform für Marken, um Verbindungen aufzubauen und messbare Ergebnisse zu erzielen.“

RMS Austria kennt als führender Audiovermarkter die beeindruckende Kraft und Reichweite von Radio – ein Fakt, den aktuelle globale Daten zum World Radio Day 2025 eindrucksvoll bestätigen. Weltweit und in Österreich bleibt Radiowerbung ein unverzichtbares Medium für Werbetreibende, die maximale Reichweite und effektive Werbewirkung für ihre Marke anstreben.

Joachim Feher, Geschäftsführer RMS Austria:

„2025 ist ein Jahr voller Herausforderungen und Unsicherheiten. Gerade in solchen Zeiten braucht es verlässliche Information und stimmungsvolle Unterhaltung – und genau diese beiden Aspekte vereint Radio auf unnachahmliche Weise. Inmitten eines von Krisen geprägten Newsstakkato bietet Radio essenzielle Wohlfühlmomente für Konsument:innen, um kraftvoll durch den Alltag zu schreiten. Das sichert allen Werbetreibenden, dass ihre Botschaften nachhaltig ankommen.“

Über die World Radio Alliance

Die World Radio Alliance ist ein globaler Zusammenschluss von Verbänden und Vermarktern aus Europa, den USA, Kanada, Australien, Südafrika und Neuseeland. Ihr Ziel ist es, die Stärke und den Wert von Radio und Audio in der Medienlandschaft zu fördern und sichtbar zu machen. Mehr Infos unter: www.worldradioalliance.com

Über egta

egta ist der internationale Verband für TV- und Audiowerbung mit über 180 Mitgliedern in mehr als 40 Märkten. Die Mitglieder sind Multiplattform-TV- und Audiounternehmen, die klassisches TV- und Radio mit digitalen Video- und Audio-Plattformen verbinden. Mehr Infos unter: www.egta.com

Alle Informationen zum aktuellen Radiotest finden Sie unter:

https://rmsaustria.at/mediaservice/radiotest

Quelle: Radiotest 2024_4, Mo-So (alle Vergleiche mit RT 2023_4)

*Quelle: Eurobarometer 2024