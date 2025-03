Print ist Kommunikationsmittel der Zukunft

Daniel Steindl ist – mit nur 24 Jahren – Betriebsleiter der Druckerei Janetschek. Und somit auch vermutlich der jüngste Manager seiner Branche. Seine Überzeugung, dass Print das Kommunikationsmittel der Zukunft für KMU (kleine und mittlere Unternehmen) ist, mag auf den ersten Blick überraschend erscheinen – schließlich dominiert die Digitalisierung immer mehr. Aber er hat einige starke Argumente, warum Print auch in Zukunft eine zentrale Rolle in der Kommunikation von KMU spielen wird: Höheres Vertrauen und Glaubwürdigkeit, höhere Aufmerksamkeit & weniger Ablenkung, nachhaltige Kundenbindung, weniger Wettbewerb & höhere Wirkung, Kombination mit digitaler Kommunikation, regionale Stärke – perfekt für lokale KMU, u.v.m.. Auch ist er überzeugt, dass gerade für lokale Unternehmen (z. B. Handwerker, Restaurants, Einzelhändler) Print enorme Vorteile bietet. Lokale Zeitungen, Flyer oder Direct-Mailings haben oft eine höhere Relevanz als eine Online-Anzeige, die von Algorithmen möglicherweise an die falsche Zielgruppe ausgespielt wird.

Steindl ist überzeugt: „Print ist keineswegs tot – im Gegenteil: Gerade in einer digitalen Welt kann es einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil für KMU bieten. Es ist kein Ersatz für digitale Kanäle, sondern eine wertvolle Ergänzung, die Vertrauen schafft, Aufmerksamkeit erhöht und Kunden langfristig bindet. Wer Print strategisch einsetzt und mit digitalen Maßnahmen kombiniert, hat eine starke und zukunftssichere Kommunikationsstrategie.“

