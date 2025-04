Vom Arbeitgeber- zum Arbeitnehmermarkt

Employer Branding gewinnt an Bedeutung

Aktuell haben in Österreich zwei von drei Unternehmen Probleme damit, Beschäftigte zu finden. Demnächst wird der demografische Wandel durch die Pensionierungswelle der Generation der „Boomer“ zur Verschärfung des Problems noch beitragen. Tipps für eine erfolgreiche Mitarbeiterbindung und -gewinnung gibt es viele, am besten wirkt nach Meinung des VÖW-Präsidenten Klaus Pohn jedoch ein Maßnahmenmix, in dem der Einsatz haptischer Werbemittel nicht vergessen werden sollte.

„Was macht einen attraktiven Arbeitgeber aus? Unstreitig nimmt insbesondere in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten das Gehalt eine wesentliche Stellung dabei ein, wenn neue Mitarbeiter gewonnen oder bestehende im Unternehmen gehalten werden sollen“, meint Klaus Pohn vom Verband österreichischer Werbemittelhändler (VÖW). Doch darüber hinaus stehen für ihn auch Unternehmenswerte, Unternehmenskultur und das Herstellen einer positiven emotionalen Verbindung zu einem Unternehmen und seiner Marke im Fokus. „Hier nehmen Give-aways eine wichtige unterstützende Rolle ein“, so Pohn.

Kontaktaufnahme mit positivem Touch

Zu den klassischen Online-Jobportalen sind die Sozialen Medien als digitaler Kanal für die Suche nach Arbeitskräften hinzugekommen. Viele Personalverantwortliche nutzen aber auch Berufsmessen, um neue Mitarbeiter über den persönlichen Kontakt zu finden. Sie können dort binnen weniger Stunden interessierte Bewerber kennenlernen und bereits auf der Messe Erstgespräche führen. Doch abgesehen vom konkreten Anwerbeprozess nutzen viele Unternehmen eine Jobmesse als Teil der Öffentlichkeitsarbeit.

„Solche Messen und Recruiting-Veranstaltungen sind eine ideale Plattform, um sich als guter Arbeitgeber zu positionieren und mit gutem Branding auf sich aufmerksam zu machen“, meint Pohn: „Hierzu sind Werbeartikel perfekt geeignet. Die große Beliebtheit klassischer Streuartikel wie gebrandete Süßigkeiten, Kugelschreiber, Lanyards oder Feuerzeuge bei den Messebesuchern beweist auch in Zeiten immer schneller fortschreitender Digitalisierung, dass das gute alte haptische Werbemittel nicht obsolet geworden ist.“

Bewerber, die schon intensiver in Kontakt mit dem Unternehmen getreten sind und auf der Messe vielleicht schon erste Gespräche geführt haben, können mit hochwertigeren Werbeartikeln wie Taschen, Trinkflaschen oder Notizbüchern als Markenbotschafter wirken und die Sichtbarkeit des Unternehmens beim übrigen interessierten Messepublikum verstärken.

Gute Teams zusammenhalten

Sorgen bereiten den österreichischen Unternehmen auch hohe Fluktuationsraten. Ein Leben lang beim selben Arbeitgeber zu bleiben, ist schon lange nicht mehr die Norm. Nun gehört eine in einem gewissen Rahmen bleibende Abwechslung in der Berufsbiografie bereits zu den Pluspunkten bei der Karriereplanung. Deshalb müssen Unternehmen, die gute Mitarbeiter gewinnen und vor allem längerfristig halten wollen, großen Wert auf eine Unternehmenskultur legen, in der sich diese wohlfühlen und die ihnen auch intern eine Weiterentwicklung ermöglicht.

Auch hier sieht Klaus Pohn die Werbeartikelbranche als Partner der Personalabteilung: „Haptische Werbemittel sind natürlich nur eines von vielen Mosaiksteinchen, man sollte die positive Wirkung nach außen wie auch unternehmensintern jedoch nicht unterschätzen. Deshalb ist es ganz besonders wichtig, auf Qualität zu achten.“ Wenn zum Beispiel eine Baseball-Kappe mit dem aufgestickten Logo des Unternehmens besonders angenehm zu tragen und auch robust ist, erhöhen sich die Chancen, dass ihre Werbewirkung lange anhält.

„Zusätzlich kann ich damit auch identitätsstiftende Momente schaffen“, so der VÖW-Präsident: „Treffe ich jemand anderen mit der gleichen Kappe, weiß ich, dass er in irgendeiner Beziehung zu meinem Arbeitgeber steht: Egal, ob die Person oder jemand aus der Familie auch dort arbeitet oder ob diese Person zufällig bei einer Verteilaktion vorbeigekommen ist. Was bleibt ist, dass ihr die Kappe gefällt. Eine positive Emotion, die auch bei mir Nachhall findet.“

Über den VÖW:

Der VÖW ist die Interessensvertretung der Werbeartikel-Importeure und -Hersteller in Österreich. Der Verband österreichischer Werbemittelhändler wurde 1991 mit dem Ziel gegründet, die Bedeutung des Werbeartikels im Kommunikationsmix nachhaltig zu fördern. Weitere Informationen unter: http://werbemittelhaendler.at/