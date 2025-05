Österreich: Intensive Nutzung von E-Mails und Newslettern

In Österreich werden E-Mails intensiv genutzt. Vor allem bei der jungen Generation nimmt die Bedeutung zu. Zu diesem Ergebnis kommt das Forschungsinstitut reppublika in Wien in der E-Mail-Marktstudie AT 2025. Im Auftrag von United Internet Media wurden 516 Österreicherinnen und Österreicher ab 15 Jahren befragt. Ein Kernergebnis für das Dialog-Marketing: Newsletter spielen in der Customer Journey eine sehr wichtige Rolle und führen häufig zum Kauf.

Hoher Anteil “Heavy User” von Newslettern

Neun von zehn Österreicherinnen und Österreichern erhalten wöchentlich Newsletter auf ihr privates E-Mail-Postfach. Knapp 70 Prozent empfangen sogar mehr als fünf Mailings in der Woche. Das Interesse an Newslettern ist besonders hoch: 92 Prozent der Newsletter-Empfangenden lesen die zugeschickten Informationen auch. Für ein Drittel gehören sie sogar zur täglichen Lektüre dazu. Dabei gibt es einen starken Anteil „Heavy-User“: 16,3 Prozent lesen mehrmals täglich Newsletter.

„Durch die hohe E-Mail-Nutzung wächst auch das Interesse an Newslettern. E-Mail-Newsletter sind ein leistungsstarker Marketing-Kanal für die gezielte Kundenansprache und stärken sowohl Branding als auch Abverkauf“, sagt Rasmus Giese, CEO von United Internet Media.

Für Unternehmen zahlt sich der Newsletter-Versand aus: 38,3 Prozent der Leserinnen und Leser haben bereits etwas direkt aus einem Newsletter gekauft. Weitere 40 Prozent können es sich zukünftig vorstellen. Für die Hälfte (56,8 %) sind beim Kauf besonders die Exklusiv-Angebote bzw. -Rabatte entscheidend. Auch zeitlich begrenzte Angebote (31,9 %) spielten bei der Entscheidung eine Rolle. Männer werden dabei eher von exklusiven Angeboten bzw. Rabatten überzeugt (Männer: 58,4 %, Frauen: 54,8 %) und Frauen durch zeitlich begrenzte Angebote (Frauen: 32,8 %, Männer: 31,2 %).

Rund 90 Prozent lesen oder schreiben täglich E-Mails

E-Mails lesen und schreiben gehört für 91,5 Prozent der Befragten zur täglichen Routine. 71,8 Prozent geben an, dass ihr E-Mail-Leseverhalten im Vergleich zum Vorjahr unverändert hoch sei. Bei 23,8 Prozent ist die Intensität sogar gestiegen. Der positive Trend zeigt sich in allen Altersgruppen, ist aber bei der jungen Generation (15-29 Jahre) besonders stark: Das Leseverhalten ist bei über der Hälfte unverändert (53,0 %), während 40,1 Prozent mehr E-Mails lesen.

In allen Altersgruppen hat nicht nur die E-Mail-Kommunikation mit Behörden (21,8 %) an Bedeutung gewonnen, sondern auch die mit Unternehmen im Rahmen des Kaufprozesses (21,1 %) sowie über Newsletter-Mailings (16,5 %). Bei den 15- bis 29-Jährigen fallen die Werte noch höher aus: Neben der Kommunikation mit Behörden (25,9 %), gewinnen Newsletter von Unternehmen (25,7 %) und E-Mails von Ausbildungsstätte/Weiterbildung (24,1 %) an Relevanz.

E-Mail-Marktanteile: GMX auf Platz 2 in Österreich

GMX gehört zu den Top-Anbietern in Österreich: 26,6 Prozent nutzen GMX.at als Haupt-E-Mail-Adresse. Google hat einen Marktanteil von 32,9 Prozent. Mit großem Abstand folgen Microsoft (13,0 %), A1 (7,3%), Magenta (4,8 %) und Yahoo (3,7 %).

„Die Top-Platzierung von GMX.at ist kein Zufall. Die Befragten bewerten GMX als zuverlässigsten E-Mail-Anbieter. Auch bei den Punkten Sicherheit, Seriosität und Vertrauen rangiert GMX auf den vorderen Plätzen. Das macht GMX auch zum Top-Umfeld für Advertiser“, sagt Rasmus Giese, CEO von UIM.

Gerade beim Thema Vertrauen zählt GMX.at zu den Top-Internet-Angeboten in Österreich. Mit 63,7 Prozent folgt GMX direkt hinter ORF.at (68,0 %) und Standard.at (65,5 %), bei denjenigen die die Marken kennen. Österreichische User denken auch an die Zukunft: Insgesamt legen 72,4 Prozent der Befragten Wert auf Nachhaltigkeit. Für über die Hälfte (53,2 %) ist die Einhaltung hoher Datenschutz- und Sicherheitsstandards durch die Anbieter besonders wichtig.

Über United Internet Media

United Internet Media (UIM) ist der Mediavermarkter der United Internet AG. Zum Angebot des Spezialisten für Branding- und Dialog-Produkte gehören die konzerneigenen Portale WEB.DE, GMX und 1&1 sowie die Partnerportale Gelbe Seiten, Das Örtliche und Das Telefonbuch. Mit 2,56 Mio. Unique Usern im durchschnittlichen Monat (ÖWA 2024-IV) gehört das Dachangebot GMX AT zu den Top 10 reichweitenstärksten Online-Angeboten in Österreich. Eine besondere Stärke von UIM ist es, Branding-Kampagnen mit dem UIM Quality Targeting TGP zielgruppengenau und endgeräteunabhängig auszusteuern. Die Basis bilden hochwertige First-Party-Daten der starkfrequentierten und stabilen User-Accounts.

Seine hohen Reichweiten und Nutzungsfrequenzen setzt UIM auch gezielt für das digitale Dialog-Marketing ein. Mit innovativen Lösungen für Leadgenerierung, Empfehlungsmarketing,

E-Mail-Marketing, Online-Werbeprospekte und Trusted Services ermöglicht UIM den direkten Kontakt zur Zielgruppe. Rund 500 Top-Versendermarken setzen auf den Qualitätsstandard Gütesiegel trustedDialog für den sicheren und vertrauensvollen Kundendialog.