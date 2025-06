Infoscreen und Panda-Pärchen lockten in den Tiergarten

Knapp 200 Gäste erlebten am Donnerstag (05.06.2025) beim INFOSCREEN Sommerfest unter dem Motto „Vom Tahr zum Tiger“ eine Expedition durch die asiatische Fauna im Tiergarten Schönbrunn. Die Hauptattraktion des Abends waren die neu angekommenen Großen Pandas „Lan Yun“ und „He Feng“, die erst seit Mitte Mai zu sehen sind. Die Freunde und Partner des ÖFFI-TVs zeigten sich bei den exklusiven Führungen durch den ältesten Zoo der Welt beeindruckt von der bunten Vielfalt der asiatischen Tierwelt, die von einem interaktiven Quiz begleitet wurden. Neuigkeiten aus der INFOSCREEN-Welt konnte Geschäftsführer Sascha Berndl bei seiner Begrüßung vermelden. So wird das ÖFFI-TV in Zukunft auch in den Eisenstädter Bussen zu sehen sein. Kulinarische Erlebnisse in der ORANG.erie, die Frozen-Joghurt- und Waffelstation, erfrischende Cocktails und die beliebte Silent Disco machten den milden Sommerabend zu einem willkommenen Kurztrip nach Asien.

„Wir befinden uns im Tiergarten Schönbrunn ja schon fast im zweiten Wohnzimmer von INFOSCREEN“, freute sich INFOSCREEN-Geschäftsführer Sascha Berndl bei seiner Begrüßung über die jahrelange Kooperation. „Vor einigen Jahren haben wir diese Partnerschaft mit unserer Patenschaft für die Orang-Utans bekräftigt. Jetzt gibt es wieder Zuwachs bei den Orang-Utans. Das werte ich als zusätzliche Stärkung unserer Verbundenheit“, bedankte sich Berndl bei Patrick Quatember, dem Sales- und Marketingleiter des Tiergartens, für die gute Zusammenarbeit. Dass langjährige Kooperationen eine Säule der enormen Zugkraft des Tiergartens sind, betonte Quatember bei seiner Begrüßung. „Wir waren 2003 einer der ersten Zoos in Europa, die Große Pandas halten durften. Diese Ehre verdanken wir unserer erfolgreichen Forschungskooperation mit der China Wildlife Conservation Association (CWCA). Weil wir diese nun um weitere zehn Jahre verlängert haben, können unsere Besucherinnen und Besucher noch lange Große Pandas bei uns sehen.“

Asienreise mitten in Wien mit Aha-Effekt

Vom akrobatischen Weißhandgibbon bis zum majestätischen Sibirischen Tiger bot der Abend eine Reise durch die faszinierende Fauna eines ganzen Kontinents. Auch das neue Panda-Paar Lan Yun („Anmut einer Orchidee“) und He Feng („Hauch von Lotus“) konnte in der neu gestalteten Anlage beobachtet werden und wurde rasch zum Publikumsliebling. Beim Tier-Quiz sorgten überraschende Fakten für so manches Aha-Erlebnis: Etwa, dass im Tiergarten Schönbrunn die nächsten Verwandten zu den Nashörnern die Zebras und Pferde sind. Oder, dass ein Panda-Jungtier bei der Geburt nur ungefähr hundert Gramm schwer ist. Nach überraschenden und wissenswerten Informationen aus der Tierwelt kündigte auch INFOSCREEN-Geschäftsführer Sascha Berndl ebensolches für das ÖFFI-TV an. „Wir sind aktuell in der Vorbereitung für ein Projekt in Wien, das einen Überraschungseffekt haben wird“, blickte Berndl in die Zukunft. Außerdem wird das Angebot des ÖFFI-TV in Eisenstadt erweitert. Dort kommen zu den INFOSCREENs an den Haltestellen noch weitere in sechs öffentlichen Bussen dazu.

Netzwerken Im Tiergarten

Das traditionelle Sommerfest von INFOSCREEN im Tiergarten Schönbrunn bot auch heuer bei den Führungen, beim Dinner in der ORANG.erie oder auf der Tanzfläche der Silent Disco wieder gute Gelegenheiten, bestehende Kontakte zu pflegen und neue zu knüpfen. Das nutzten unter anderem Peter Altrichter (Swatch Group), Claudia Baumschlager (Sanova), Nina Blazejovsky (Havas), Daniela Czernoch (metro), Günther Humer (Vereinigte Bühnen Wien), Karin Kubele (essence mediacom), Constantin Orel (First Vienna), Margot Sandtner (groupM), Antonia Schnaderbeck (groupM), Andrea Unger-Posch (Ströck), Karl Welles (mbww), Stefan Zoisl (Dentsu), Martina Kuso (MUMOK) und Rudolf Stückler (AMA).

Über INFOSCREEN

Mit 1,91 Millionen Zuseher:innen pro Woche ist INFOSCREEN das einzige Nachrichtenmedium im öffentlichen Raum mit Millionenpublikum. In der Media-Analyse wird INFOSCREEN in einer eigenen Kategorie ausgewiesen. Im April 1998 geht das ÖFFI-TV mit drei Bildflächen in der U-Bahn-Station am Stephansplatz on screen. Heute umfasst das INFOSCREEN-Netzwerk rund 4.370 Bildflächen in und um die U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen in Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt, Wels, Bregenz, Eisenstadt und Steyr sowie im City Airport Train, der den Bahnhof Wien Mitte mit dem Flughafen verbindet, und auf den beiden Flughäfen Graz und Innsbruck. www.infoscreen.at