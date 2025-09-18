IAA Creator Hub Austria Event begeistert die Branche

Der IAA Creator Hub Austria landete mit seinem jüngsten Event einen vollen Erfolg. Rund 100 Creators, Auftraggeber*innen und Agenturvertreter*innen folgten der Einladung in die Luftburg – Kolarik im Prater, um die Dynamik der Creator Economy zu diskutieren. Die Premiere der aktuellen Influencer-Studie von WPP Media zeigte: Creator-Marketing gewinnt massiv an Bedeutung und Einfluss auf Kaufentscheidungen.

Der IAA Creator Hub Austria verzeichnete in Kooperation mit Heute mit der Veranstaltung „Creator und Marken: Liebesdrama oder Happy End?“ einen tollen Erfolg. Die rege Teilnahme von rund 100 Creator, Marken und Branchenexpert*innen bekräftigt die wachsende Relevanz des Themas in Österreich: Die Beziehung zwischen Creator und Marke ist zentral für den modernen Marketing-Mix.

Exklusive Studie: Creator beeinflussen Kaufentscheidungen

Einer der Höhepunkt des Abends war die exklusive Präsentation der aktuellen Influencer-Studie von WPP Media, vorgestellt von Sandra Rindler (WPP Media) und Martin Distl (WPP Media). Die Ergebnisse untermauern die Notwendigkeit strategischer Creator-Kooperationen für Marken:

Maßgeblicher Einfluss: Creator spielen nicht nur im Medienkonsum eine bedeutende Rolle, sondern haben einen maßgeblichen Einfluss auf Kaufentscheidungen , wodurch Creator-Marketing immer mehr an Attraktivität für Marken gewinnt.

Creator spielen nicht nur im Medienkonsum eine bedeutende Rolle, sondern haben einen , wodurch Creator-Marketing immer mehr an Attraktivität für Marken gewinnt. Plattform: Die meisten User nutzen Instagram und YouTube , um ihren Creator zu folgen und Inhalte zu konsumieren.

Die meisten User nutzen , um ihren Creator zu folgen und Inhalte zu konsumieren. Transparenz: User legen Wert auf eine klare Werbekennzeichnung von Markenkooperationen, dies führt zu mehr Glaubwürdigkeit und Akzeptanz.

Podiumsdiskussion: Verständnis führt zum Erfolg

Im Anschluss beleuchteten Nastassja Offenbacher (Heute) und Peter Hrubi (YouTube) die Herausforderungen und Chancen der Zusammenarbeit in einer spannenden Podiumsdiskussion.

Unter der Moderation der beiden diskutierten Julia Vogl (Creatorin), Daniel Burghart (Creator), Barbara Klinser-Kammerzelt (Magenta), Andreas Briese (YouTube) und Flo Haidvogl (CollabMe.at) die entscheidende Frage nach dem „Happy End“. Dabei kristallisierte sich schnell heraus, dass der Erfolg einer Kooperation auf gegenseitigem Verständnis, ausreichender künstlerischer Freiheit und Authentizität für die Creator beruht. Nur so können die besten Ergebnisse für Marken erzielt werden.

Nach den offiziellen Programmpunkten nutzten die Teilnehmenden die Gelegenheit zum intensiven Networking, um die tiefe Beziehung zwischen Creator und Marke weiter zu diskutieren.

Martin Distl (WPP Media) und Peter Hrubi (YouTube), die beiden Vorsitzenden des IAA Creator Hub Austria ziehen gemeinsam mit dem Team rund um Goran Drinic, Niklas Kirchmaier, Rut Morawetz, Andrea Stoidl und Sandra Rindler ein positives Fazit: „Für uns ist das Event ein eindeutiges Happy End. Diese voll besetzte Veranstaltung zeigt, dass das Thema Creator und Influencer-Marketing wichtiger ist denn je. Mit unseren Schwerpunkten Vernetzung, Weiterbildung und Verantwortung decken wir die wichtigsten Bedürfnisse der Branche ab und können gemeinsam mit unseren Mitgliedern in der Creator- und Marketing-Industrie viel bewegen.“

Alle Creator und Werbetreibende sind herzlich eingeladen, dem IAA Creator Hub Austria zu folgen oder Mitglied zu werden, um von den kostenlosen Events und Workshops zu profitieren und gemeinsam das

Thema Creator in Österreich voranzutreiben.

Der IAA Creator Hub Austria:

Der IAA Creator Hub Austria ist die erste Interessenvertretung für Content Creator und Influencers in Österreich. Mit den drei Säulen Weiterbildung, Vernetzung und Verantwortung setzt er sich für die Interessen der österreichischen Creator-Community ein.

About IAA:

Die International Advertising Association (IAA) mit Hauptsitz in New York wurde vor mehr als 80 Jahren gegründet und ist mit ihren mehr als 30 Chaptern und 4.000 Mitgliedern auf allen Kontinenten eine einzigartige globale Partnerschaft, deren Mitglieder sich aus Werbetreibenden, Medien, Werbeagenturen, Medienunternehmen sowie Akademien zusammensetzen. Das IAA Austrian Chapter ist das größte weltweit und seit mehr als 50 Jahren in Österreich erfolgreich tätig. Die IAA setzt sich für die verantwortungsvolle Gestaltung von Werbekommunikation ein und sieht sich als richtungsgebender Kompass der gesamten Kommunikationsindustrie. Als einzige Organisation vertritt sie die Interessen von Agenturen, Medien und Unternehmen auf nationaler und internationaler Ebene. Hier geht es zu mehr Information.