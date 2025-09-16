Die SME Unit der RTL AdAlliance fokussiert gezielt auf TV-Werbung für KMU. Über das eigens entwickelte Selbstbuchungstool des in-ternationalen Werbevermarkters der RTL Group, können Co-Seller-Partner ab sofort kleinen und mittelständischen Unternehmen in Österreich einen unkomplizierten sowie erschwinglichen Zugang zu Addressable TV (AddTV)-Werbung ermöglichen.

Klassische TV-Kampagnen spielen für viele regional tätige Unternehmen bislang keine Rolle – doch AddTV-Werbung senkt die Einstiegshürden deutlich und bietet kleineren Unternehmen mit einem Buchungsvolumen im niedrigen vierstelligen Bereich die Chance, ihre Bekanntheit vor Ort zu erhöhen und in ihrem Umfeld noch stärker präsent zu sein. Adressierbare Werbung wird hierfür auf Postleitzahlen-Basis und u. a. über soziodemographische Merkmale ausgespielt.

Mit heise regioconcept als ersten Co-Selling-Partner internationalisiert RTL AdAlliance als Teil seiner Herbstoffensive das AddTV-Angebot der SME Unit für den österreichischen Werbemarkt. Heise regioconcept wird über das Selbstbuchungstool ermöglicht, für ihre Kunden AddTV-Kampagnen in nur drei Schritten umzusetzen: Werbemittel können unkompliziert über das integrierte Ad-Studio gestaltet werden und ein intuitives Dashboard bietet umfassende Einblicke in Kampagnenleistung, Fortschritte und Benutzerverwaltung. Ergänzt durch Prognose- und Reporting-Tools wird die Planung und Auswertung der Werbemaßnahmen für KMU so einfach wie nie zuvor.