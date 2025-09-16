TV-Werbung für KMU
RTL AdAlliance ermöglicht KMU einfachen Zugang zu TV-Werbung in Österreich
Die SME Unit der RTL AdAlliance fokussiert gezielt auf TV-Werbung für KMU. Über das eigens entwickelte Selbstbuchungstool des in-ternationalen Werbevermarkters der RTL Group, können Co-Seller-Partner ab sofort kleinen und mittelständischen Unternehmen in Österreich einen unkomplizierten sowie erschwinglichen Zugang zu Addressable TV (AddTV)-Werbung ermöglichen.
Klassische TV-Kampagnen spielen für viele regional tätige Unternehmen bislang keine Rolle – doch AddTV-Werbung senkt die Einstiegshürden deutlich und bietet kleineren Unternehmen mit einem Buchungsvolumen im niedrigen vierstelligen Bereich die Chance, ihre Bekanntheit vor Ort zu erhöhen und in ihrem Umfeld noch stärker präsent zu sein. Adressierbare Werbung wird hierfür auf Postleitzahlen-Basis und u. a. über soziodemographische Merkmale ausgespielt.
Mit heise regioconcept als ersten Co-Selling-Partner internationalisiert RTL AdAlliance als Teil seiner Herbstoffensive das AddTV-Angebot der SME Unit für den österreichischen Werbemarkt. Heise regioconcept wird über das Selbstbuchungstool ermöglicht, für ihre Kunden AddTV-Kampagnen in nur drei Schritten umzusetzen: Werbemittel können unkompliziert über das integrierte Ad-Studio gestaltet werden und ein intuitives Dashboard bietet umfassende Einblicke in Kampagnenleistung, Fortschritte und Benutzerverwaltung. Ergänzt durch Prognose- und Reporting-Tools wird die Planung und Auswertung der Werbemaßnahmen für KMU so einfach wie nie zuvor.
Elisabeth Frank, RTL AdAlliance, Director Multichannel Sales Österreich, sagt:
„Wir senken die Einstiegshürden für KMU in Österreich, die bisher vor der Komplexität und den Kosten von TV-Werbung zurückgeschreckt sind. Mit heise regioconcept als ersten Ver- triebspartner für unser Selbstbuchungstool, machen wir TV-Werbung auf bekannten Sen- dermarken für eine neue Zielgruppe zugänglich. Gleichzeitig sind wir offen für weitere Co- Selling-Partner, um das Angebot noch breiter aufzustellen.“
Fabian Burgey, RTL AdAlliance, Director SME Business Europe, ergänzt:
“Mit dem Rollout in Österreich bringen wir unsere mehrjährige KMU-Expertise über die Grenze und setzen gemeinsam auf automatisierte Addressable TV-Werbung, um den Mittelstand für kleines Budget auf den Big Screen zu bringen und geben KMU endlich die Chance, sich im TV-Werbemarkt in Premium-Umgebungen zu positionieren – mit starker Wirkung und exzellenten Branding-Chancen.“
Oliver Schmiedel, Bereichsleiter Produkte bei heise regioconcept, sagt:
„Wir freuen uns, als erster Partner der RTL AdAlliance in Österreich Addressable TV für KMU anzubieten. Unsere Kunden sind begeistert: starke Reichweite und präzises Targeting machen TV endlich leistbar – und mit der RTL AdAlliance als bestem Partner setzen wir auf höchste Qualität und Verlässlichkeit.“
Besonders Digitalagenturen, Verzeichnisdienste und regionale Marketingpartner wie lokale Werbeagenturen, Stadtmarketing-Initiativen oder Wirtschaftsförderungen können ihren Kunden TV-Reichweite mit digitaler Präzision als Werbekanal anbieten. Add-TV kombiniert die Reichweite des klassischen Fernsehens mit der Präzision digitaler Werbung. Gerade die gezielte Ansprache spezifischer Zielgruppen im TV steigert die Glaubwürdigkeit und Sichtbarkeit für Kleinstunternehmen.
Für KMU, die bisher vor allem auf die großen US-Plattformen gesetzt haben, bietet Add- TV eine effektive und vor allem markensichere Alternative für ihre Marketingstrategie. Die im Tool von RTL AdAlliance über den Co-Seller gebuchten Kampagnen werden auf bekannten TV-Sendern wie RTL, RTLup, VOX, VOXup, SUPER RTL, RTLZWEI, NITRO, SPORT1, DMAX Austria, TLC Austria, ntv, R9, W24 und LT1 gezeigt.
Die Bedeutung in Österreich ist enorm: KMU repräsentieren 99,7 Prozent aller Unternehmen und tragen mit einem Anteil von 55,6 Prozent zur Gesamtwirtschaft bei. Mit dem neuen Buchungstool erhält der Mittelstand die Möglichkeit, das Potenzial von TV-Werbung für sich zu nutzen und seine Markenbekanntheit zielgenau zu steigern.