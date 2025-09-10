Österreichische Werbemarkt Studie 2025 der Post: Werbeausgaben erreichen mit rund 7,8 Mrd. Euro neues Rekordhoch

Die neue Österreichische Werbemarkt Studie 2025 der Österreichischen Post AG bietet auch heuer wieder einen unabhängigen und einzigartigen Überblick über Ausgaben und Trends in der heimischen Werbebranche. Mit einem Plus von fünf Prozent haben heimische Unternehmen im letzten Jahr mehr in Werbung investiert als je zuvor: Die Gesamtausgaben von rund 7,8 Mrd. Euro markieren ein neues Rekordhoch. Im diesjährigen Sonderteil widmet sich die Österreichische Werbemarkt Studie dem Influencer Marketing, welches das größte Ausgabenplus (+35 Prozent) aller Werbekanäle verzeichnete.

Die Österreichische Werbemarkt Studie der Post beleuchtet jedes Jahr, wie heimische Unternehmen werben und wie unterschiedliche Werbekanäle von den Konsument*innen wahrgenommen werden. Sie wurde im Jänner und Februar 2025 durchgeführt und liefert wertvolle aktuelle Einblicke in die Bereiche Klassische Werbung, Dialog Print, Dialog Online und Aktivitäten mit Eventcharakter sowie im diesjährigen Sonderteil auch ins Influencer Marketing.

„Die Österreichische Werbemarkt Studie ist einzigartig, es gibt hinsichtlich Aktualität, Umfang und Detailgrad keinen vergleichbaren Bericht am Markt. Das macht die jährliche Studie zur vertrauenswürdigen Informationsquelle für alle werbetreibenden Unternehmen in Österreich“, sagt Nicole Schlögl-Slavik, Leiterin Marketing und Produktmanagement, Brief & Werbepost bei der Österreichischen Post AG im Gespräch mit MM-Herausgeber Otto Koller und führt aus: „Damit unterstreicht die Post ihre Position als wissensgetriebene, kompetente und verlässliche Partnerin, die Markt und Zielgruppen genau kennt und Businesskund*innen Jahr für Jahr mit relevanten Informationen zum Werbemarkt versorgt.“

