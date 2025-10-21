ARS Akademie gewinnt „Best of Show“

Die Kampagne der ARS Akademie in Zusammenarbeit mit der Storytelling-Agentur CMM wurde bei den renommierten Summit Creative Awards als „Best of Show“ ausgezeichnet. Unter 3.800 Einreichungen aus 21 verschiedenen Ländern prämierte die internationale Fachjury die Kampagne mit der höchsten Auszeichnung. Damit ist die ARS Akademie das einzige österreichische Unternehmen unter den Hauptpreisträgern der Summit Creative Awards.

„Diese internationale Auszeichnung zeigt, dass die neue Brandkampagne der ARS Akademie auch über Österreichs Grenzen hinaus für innovatives Storytelling und eine prägnante Text/Bildkomposition steht. Es macht uns stolz, dass unsere Kampagne diese Auszeichnung einer internationalen Jury erhalten hat. Mein Dank gilt besonders unserer Agentur“, so Alexandra Zotter, Leitung Marketing & Kommunikation der ARS Akademie.

Die Summit Creative Awards gelten als eine der bedeutendsten internationalen Auszeichnungen für kreative Agenturen und Marketingabteilungen klein- und mittelständischer Unternehmen. Sie prämieren seit über 30 Jahren herausragende Arbeiten in den Bereichen Design, Werbung, Kommunikation und Branding.

„Ein ‚Best of Show Award‘ auf globaler Bühne ist eine außergewöhnliche Bestätigung für den Mut, Bildung kommunikativ neu zu denken. Es freut uns sehr, dass unsere gemeinsame Vision, Bildung als inspirierendes Erlebnis zu inszenieren, auch international überzeugt hat“, so Jürgen Mellak, Geschäftsführer der Storytelling-Agentur CMM.

Über die ARS Akademie

Die ARS Akademie ist Österreichs größter privater Fachseminaranbieter und in allen Bundesländern vertreten. Rund 800 ausgewählte Top-Expert*innen aus Wirtschaft, Praxis und Legistik geben ihr Wissen in rd. 1.200 verschiedenen Veranstaltungen an rd. 18.500 Teilnehmende pro Jahr weiter. Ob topaktuelle gesetzliche Änderungen, neueste Trends oder Basiswissen für den beruflichen Aufstieg – die ARS Akademie bietet mit 15 Fachbereichen ein breites Spektrum an Seminarinhalten und Branchenthemen und deckt so jeden Weiterbildungswunsch ab. Die Seminare können als Präsenz-Veranstaltung und oftmals auch als Online-Seminar im Virtual Classroom besucht werden. Auf Wunsch können die Weiterbildungen als Inhouse-Seminar gebucht werden.