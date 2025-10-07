Viele Menschen arbeiten jahrelang auf ihren Erfolg hin und stellen dann fest: Wirklich erfüllt sind sie nicht. Prestige, Anerkennung und Status gelten als große Ziele, doch sie hinterlassen häufig Leere, weil sie nicht der Erfolg sind, der uns wirlich trägt.

Der Politikwissenschaftler und Amerikanist Tobias Endler entlarvt in seinem neuen Buch „Narrengold“ die Mythen, die unser Verständnis von Erfolg prägen. Von Statusjagd über standardisierte Ratgeber-Konzepte bis hin zu Heilsversprechen von selbsternannten Social-Media-Gurus zeigt er, warum wir uns von falschen Zukunftsplänen manipulieren lassen und weshalb sie uns selten zudem führen, was wir wirklich suchen. Denn ein One-Size-Fits-All-Erfolgskonzept gibt es nicht. Er fordert dazu auf, das wir das „Narrengold“ durchschauen und uns neu fragen: Was ist echter Erfolg für mich selbst?

Der Autor:

Dr. Tobias Endler ist Politikwissenschaftler, Amerikanist und scharfsinniger Beobachter globaler Entwicklungen. Nach seiner Promotion zur politischen Debattenkultur in den USA lehrte und forschte er u.a. am Heidelberg Center for American Studies und an der Yale University. Mit über 15 Jahren Erfahrung als Autor, Redner und Moderator bewegt er sich souverän zwischen Wissenschaft, Medien und öffentlicher Debatte. Als gefragter Experte ist er regelmässig in den Medien präsent, darunter ZDF, DLF, FAZ, NBC und RTL, sowie bei renommierten Foren wie dem M100 Mediencolloquium oder dem Apen Institute.

Tobias Endler führt Gespräche mit einigen der einflussreichsten Denker unserer Zeit, darunter Noam Chomsky, Francis Fukuyama und Anne-Marie Slaughter.