Europa im Wettbewerb der Machtzentren

Gerhard Hücker setzt sich in seinem Buch „Europa neu denken“ mit den politischen und organisatorischen Grenzen der Europäischen Union auseinander. Im Zentrum steht die Frage, wie Europa im Wettbewerb neuer Machtzentren demokratisch, souverän und handlungsfähig bleiben kann.

Europa an einer historischen Schwelle

Europa steht aus Sicht von Gerhard Hücker an einer historischen Schwelle. Alte Gewissheiten verlieren an Halt, neue Machtzentren gewinnen an Einfluss, und die Europäische Union stößt zunehmend an politische und organisatorische Grenzen.

In seinem Buch „Europa neu denken“ analysiert Hücker Defizite der EU, darunter Einstimmigkeitsblockaden und fehlende Souveränität. Als Option beschreibt er einen föderalen europäischen Bundesstaat, der Außen-, Verteidigungs- und Finanzpolitik bündelt, zugleich Subsidiarität wahrt und Vielfalt schützt.

Globale Machtverschiebungen im Fokus

Im Mittelpunkt des Buches steht das Verständnis für jene Kräfte, die heute auf Europa einwirken. Dazu zählen die Verschiebung globaler Machtverhältnisse, zunehmende Belastungen innerhalb der EU sowie die Diskrepanz zwischen politischen Ansprüchen und deren tatsächlicher Umsetzung.

Hücker stellt die These in den Vordergrund, dass tragfähige Lösungen nur entstehen können, wenn diese Realität anerkannt wird. Wer Europa gestalten will, finde in „Europa neu denken“ Analysen und konkrete Wege, wie ein geeintes Europa Wirklichkeit werden könne.

Orientierung und Entscheidungsfähigkeit

„Europa neu denken“ versteht sich als Beitrag zur Frage, was Europa aktuell benötigt: Orientierung, verlässliche Entscheidungswege und den Mut, strukturelle Schwächen offen anzusprechen.

Autor mit unternehmerischem Hintergrund

Prof. Dr. Gerhard Hücker ist Unternehmer, Autor und Verleger. Nach Studien des Bergfachs, der Volkswirtschaft und Medizin sowie einer Promotion in Humanbiologie an der LMU München übernahm er Führungsaufgaben in der Industrie. Später gründete er mehrere internationale Unternehmen im Bereich Technische Hygiene.

Heute ist Hücker Verwaltungsratsvorsitzender einer Holding AG. Seit 2003 ist er zudem Honorarprofessor für Entrepreneurship an der Universität Greifswald.