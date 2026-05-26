INFOSCREEN begleitet 75. Wiener Festwochen

Die Wiener Festwochen feiern ihre 75. Ausgabe und setzen erneut auf die Medienpartnerschaft mit INFOSCREEN. Das ÖFFI-TV begleitet das Festival mit einem Sonderprogramm auf Videowalls am Heldenplatz sowie mit redaktionellen Beiträgen und Werbespots im öffentlichen Raum.

Sonderprogramm zum Jubiläum am Heldenplatz

Die Wiener Festwochen rufen im Jubiläumsjahr die „Republic of Gods“ aus. Zur Eröffnung am 22. Mai 2026 tritt Patti Smith, die „Godmother of Punk“, bei freiem Eintritt auf. Neu ist der Heldenplatz als Austragungsort der Eröffnungsfeier.

Auch das Programm der 75. Ausgabe bringt Neuerungen: Geplant sind 13 Weltpremieren und 21 durch die Festwochen angestoßene Produktionen mit Künstlern und Formationen wie Nesterval, fix+foxy, Philippe Quesne oder Florentina Holzinger. Unverändert bleibt die Medienpartnerschaft mit INFOSCREEN.

Das ÖFFI-TV erstellt das Programm, das auf zwei großen Videowalls am Heldenplatz unmittelbar vor der Eröffnung zu sehen ist. Zusätzlich unterstützt INFOSCREEN die Wiener Festwochen mit Werbespots und redaktionellen Beiträgen. Ziel ist es, auch heuer wieder mehr als 100.000 Besucher zu den Veranstaltungen zu bringen.

Kommunikation direkt in der Stadt

Der zentrale Gründungsgedanke der Wiener Festwochen war es, im Nachkriegswien kulturelle Vielfalt und Weltoffenheit sichtbar zu machen. „Heute – 75 Jahre nach unserer Premiere – blüht die Stadt und es gibt neben unserem Programm sehr viele weitere interessante Angebote“, sagt Wiener-Festwochen-Geschäftsführerin Artemis Vakianis. Gerade deshalb sei gute Kommunikation, die direkt bei den Menschen in der Stadt ankommt, besonders wichtig.

INFOSCREEN erreicht in Wien eine Tagesreichweite von 34,2 Prozent und ist damit für die Wiener Festwochen ein wichtiger Bestandteil der Außenwerbung. „Die Kooperation mit INFOSCREEN ist ein zentraler Bestandteil unserer Außenwerbung“, betont Vakianis.

Videowalls und Festival-Content

Die beiden Videowalls am Heldenplatz sind jeweils 28 Quadratmeter groß. Am 22. Mai 2026 stimmt INFOSCREEN dort mit einem Sonderprogramm auf die Eröffnungsfeier der Wiener Festwochen ein. Formate wie „Quiz“, „Die Welt in Zahlen“, „Für helle Köpfe“ oder „Thema“ stellen die Festwochen und aktuelle Programmhighlights vor.

Diese redaktionellen Inhalte werden rund 90 Minuten vor Beginn der Eröffnungsfeier ausgestrahlt und durch Werbespots von Festwochen-Sponsoren ergänzt. Auch darüber hinaus ist die Medienkooperation reichweitenstark: Täglich halten sich 583.000 Zuseher in Wien mit INFOSCREEN über das Tagesgeschehen auf dem Laufenden.

„Im letzten Jahr durften wir uns über mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher freuen – diese Zahl wieder zu erreichen, würde uns freuen“, sagt Artemis Vakianis.

Festival Diaries als Navigationshilfe

Ein zentrales Element der langjährigen Medienkooperation sind die sogenannten „Festival Diaries“. Sie sind während der gesamten Festwochen-Zeit von 15. Mai bis 21. Juni auf allen INFOSCREENs in und um Wiener U-Bahnen, Straßenbahnen und öffentliche Busse zu sehen.

„Diese redaktionellen Veranstaltungstipps sind eine Art Navigationshilfe durch das dichte und abwechslungsreiche Programm der Wiener Festwochen“, erklärt INFOSCREEN-Geschäftsführer Sascha Berndl. Für INFOSCREEN seien die Diaries zugleich wertvoller Content im eigenen Programm.

„Die Wiener Festwochen sind seit 75 Jahren identitätsstiftend für unsere Stadt. Das Festival ist ein unverzichtbarer Impulsgeber für das kulturelle Leben. Deshalb ist es INFOSCREEN ein besonderes Anliegen, möglichst viele Wiener:innen zu einem Besuch der Veranstaltungen bewegen zu können“, sagt Berndl.

INFOSCREEN mit Millionenpublikum im öffentlichen Raum

INFOSCREEN erreicht 1,97 Millionen Zuseher pro Woche und ist laut eigenen Angaben das einzige Nachrichtenmedium im öffentlichen Raum mit Millionenpublikum. In der Media-Analyse wird INFOSCREEN in einer eigenen Kategorie ausgewiesen.

Gestartet ist das ÖFFI-TV im April 1998 mit drei Bildflächen in der U-Bahn-Station Stephansplatz. Heute umfasst das Netzwerk rund 4.835 Bildflächen in und um U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen in Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt, Wels, Bregenz, Eisenstadt und Steyr. Hinzu kommen Bildflächen im City Airport Train sowie auf den Flughäfen Graz und Innsbruck. Geschäftsführer von INFOSCREEN ist Sascha Berndl.