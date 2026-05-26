Programmatic DOOH gewinnt für Marken an Relevanz

Digitale Außenwerbung wird zunehmend zu einem strategischen Bestandteil moderner Media- und Kommunikationsstrategien. Beim Digital Marketing Experts TALK des Marketing Club Österreich mit Co-Host otago standen Potenziale, Herausforderungen und konkrete Einsatzmöglichkeiten von Programmatic DOOH im Mittelpunkt.

Digitale Außenwerbung wird strategischer

Digitale Außenwerbung entwickelt sich zunehmend zu einem wichtigen Bestandteil moderner Media- und Kommunikationsstrategien. Beim Digital Marketing Experts TALK des Marketing Club Österreich mit Co-Host otago stand die Frage im Mittelpunkt, wie Programmatic Digital Out-of-Home, kurz DOOH, Marken dabei unterstützt, Zielgruppen relevanter, flexibler und kontextbezogener anzusprechen.

Unter dem Titel „Programmatic DOOH: Context is king, Location is queen” diskutierten Stefan B. Müller, Regional Sales Director DACH bei Displayce, und Tanja Hahn, Senior Media Managerin bei CTS Eventim Austria, aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und Potenziale datengetriebener Außenwerbung entlang der Customer Journey.

Praxisnahe Einblicke in datengetriebene Kampagnen

Die Experten zeigten anhand konkreter Praxisbeispiele, wie digitale Außenwerbung strategisch geplant, datenbasiert ausgespielt und erfolgreich in den Media-Mix integriert werden kann. Dabei ging es unter anderem um kontextuelle Aussteuerung, zielgruppenspezifische Ansprache sowie die Rolle von Echtzeitdaten und situativen Faktoren. Auch Herausforderungen und Grenzen programmatischer Außenwerbung wurden thematisiert.

Darüber hinaus gaben die Vortragenden Einblicke in aktuelle Entwicklungen im Programmatic Advertising und beleuchteten die Bedeutung von DOOH entlang der gesamten Customer Journey. Besonders hervorgehoben wurde die Verbindung aus hoher Sichtbarkeit im öffentlichen Raum und datengetriebener Effizienz in der Kampagnensteuerung.

„Durch datenbasierte Steuerung entstehen Kampagnen, die Markenkommunikation effizienter und zielgerichteter für unsere Zielgruppen machen“, sagt Tanja Hahn.

Österreich als dynamischer Markt

Stefan B. Müller sieht Österreich als zunehmend relevanten Markt für Programmatic DOOH. „Österreich entwickelt sich zunehmend zu einem reifen und dynamischen Markt für Programmatic DOOH. Werbetreibende und Agenturen zeigen ein wachsendes Interesse an datenbasierten und kontextbezogenen Kampagnen. Gleichzeitig beobachten wir einen deutlichen Wandel: weg von statischen DOOH-Kampagnen hin zu kreativeren, flexibleren und zielgruppenorientierten Aktivierungen, die auf Echtzeitdaten und dynamischen Inhalten basieren. Bei Displayce verbinden wir Technologie, Daten und kontextuelle Intelligenz, um Marken dabei zu unterstützen, im DOOH-Umfeld immersivere, wirkungsvollere und adaptive Kommunikationsstrategien umzusetzen“, sagt Müller.

Austausch über Trends und Missverständnisse

Im Rahmen der Publikumsdiskussion wurden auch typische Missverständnisse rund um Programmatic DOOH aufgegriffen. Die Teilnehmer diskutierten mit den Experten darüber, wie sich datengetriebene Außenwerbung sinnvoll mit anderen digitalen Kanälen kombinieren lässt.

„Unser Digital Marketing Experts TALK hat einmal mehr gezeigt, wie dynamisch sich digitale Kommunikationskanäle weiterentwickeln und wie wichtig der fachliche Austausch innerhalb der Branche ist. DOOH verbindet Technologie, Daten und Kreativität auf spannende Weise und eröffnet Marken neue Möglichkeiten“, sagt Stephan Kreissler, MCÖ-Vorstandsmitglied und verantwortlich für die Digital Marketing Experts TALKS. Ergänzend dankte er André Eckert, der den Abend inhaltlich gestaltete.