iab NETwork beleuchtet Online-Shopping mit KI

Wenn KI-Agenten künftig Produkte auswählen und Kaufprozesse steuern, verändert das den digitalen Handel grundlegend. Das iab austria diskutiert beim nächsten iab NETwork am 28. Mai in Wien Chancen, Risiken und konkrete Anwendungsfelder von Agentic Commerce.

Wie KI den digitalen Handel verändert

Künstliche Intelligenz prägt den Online-Handel bereits heute. Sie analysiert Vorlieben, empfiehlt Produkte, personalisiert Angebote und begleitet Konsumenten entlang der Customer Journey. Mit Agentic-Commerce-Modellen geht diese Entwicklung einen Schritt weiter: Autonome KI-Systeme können zunehmend eigenständig agieren, Entscheidungen im Sinne der Nutzer treffen und künftig ganze Kaufprozesse steuern.

Welche Folgen das für Marken, Plattformen und den digitalen Handel hat, steht im Mittelpunkt des kommenden iab NETwork „Online-Shopping mit KI: Was es bedeutet, wenn Agenten für uns einkaufen“. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, dem 28. Mai 2026, von 9.00 bis 11.30 Uhr bei e-dialog am Opernring 1 in 1010 Wien statt.

Experten diskutieren Chancen und Herausforderungen

Im Zentrum steht die Frage, wie KI-gestützte Shopping-Agenten die Rolle von Konsumenten, Unternehmen und digitalen Vertriebskanälen verändern. Nach einem Impulsvortrag von Stefan Eibl von der FH Wiener Neustadt diskutieren Iris Handslberger von e-dialog, Marie-Sophie Kames-Klingenbrunner von IBM iX und Mijat Pejic von MediaMarkt über aktuelle Entwicklungen, konkrete Anwendungsfelder sowie Chancen und Herausforderungen KI-gestützter Commerce-Modelle. Die Moderation übernimmt Markus Widmer von e-dialog.

Die Teilnahme ist für Mitglieder des iab austria kostenlos. Für Nichtmitglieder sind Tickets um 50 Euro exklusive Umsatzsteuer erhältlich. Details zu Programm, Anmeldung und Vortragenden sind online auf iab-austria.at abrufbar.

Interessenvertretung der Digitalwirtschaft

Das interactive advertising bureau austria ist mit mehr als 200 Mitgliedern aus Verlagshäusern und Medienunternehmen, Werbetreibenden, Agenturen, technischen Dienstleistern und Start-ups die größte unabhängige Interessenvertretung der österreichischen Digitalwirtschaft. Das iab austria entwickelt technische und rechtliche Standards, Aus- und Weiterbildungsprogramme, fördert den Wissensaustausch durch Veranstaltungen und Publikationen und veranstaltet mit dem iab webAD einen zentralen Preis der Digitalwirtschaft. Zudem vertritt der Verband politische Interessen auf nationaler und europäischer Ebene.