Herausgeber Otto Koller spricht mit der preisgekrönten Rhetorik- und Verhandlungsexpertin Marie-Theres Braun über ihr aktuelles Buch „Menschen überzeugen, die Recht haben wollen“. Anlass ist die Auszeichnung mit dem getAbstract International Book Award 2024 – einem renommierten Preis für Bücher mit besonderer Relevanz für die Business-Welt.

Im Gespräch geht es um eine der großen Herausforderungen unserer Zeit: Wie gelingt konstruktive Kommunikation in einer zunehmend polarisierten Welt? Marie-Theres Braun erklärt, warum Schlagfertigkeit oft mehr trennt als verbindet, wie man Menschen erreicht, die auf ihrer Meinung beharren – und weshalb echte Überzeugungskraft nichts mit Lautstärke zu tun hat.

Der MM-Talk liefert praxisnahe Einblicke für Führungskräfte, Entscheider:innen und Kommunikationsprofis: inspirierend, pointiert und unmittelbar anwendbar. Wer lernen möchte, Konflikte produktiv zu führen und Gespräche wieder auf Augenhöhe zu bringen, sollte dieses Interview nicht verpassen.

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