Wechsel in der DMVÖ Geschäftsstelle

Vivienne Nieuwenhuizen ist die neue Geschäftsführerin des DMVÖ und hat die operative Leitung des Verbandes übernommen. Christoph Brenner kehrt nach drei erfolgreichen Verbandsjahren wieder auf die Agenturseite zurück. Die studierte Nachhaltigkeits- und Marketing-Expertin bringt vielfältige Erfahrungen aus Teamleitung, Markenaufbau und digitalem Marketing mit. Nieuwenhuizen engagierte sich seit einem Jahr beim DMVÖ als aktives Mitglied der B2B Expert Group.

Neue Geschäftsführerin mit klarer Vision und interdisziplinärem Background

„Ob KI oder neue Gesetze: Die Spielregeln im Marketing ändern sich schneller denn je. Der DMVÖ soll der Ort sein, an dem Mitglieder die Sicherheit gewinnen, Entwicklungen frühzeitig zu verstehen und für sich zu nutzen“, so Nieuwenhuizen.

Vivienne Nieuwenhuizen hat zwei Bachelorabschlüsse in Nachhaltigem Ressourcenmanagement und Verpackungstechnologie sowie einen Master in Produktmarketing und Innovationsmanagement. Dieser interdisziplinäre Background gibt ihr ein tiefes Verständnis für Schnittstellen und die Fähigkeit, komplexe Themen einzuordnen. Bevor sie vor einem Jahr ihre Karenz mit ihrem Sohn antrat, war sie für den Aufbau und die Leitung eines Marketing-Teams für die Raan Group in Deutschland und Österreich verantwortlich und hat den Markenauftritt (Reclay, activate und RecycleMe) maßgeblich mitgestaltet.

DMVÖ setzt Zeichen für Vereinbarkeit

„Vivienne ist die optimale Kandidatin für uns – durch die Vielseitigkeit ihrer Erfahrungen im Eventmarketing, im Social-Media-Marketing und ihr tolles Engagement in der B2B Expert Group. Sie bringt die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Leitung unserer Geschäftsstelle mit. Ich freue mich daher sehr, Vivienne im Team zu haben. Gleichzeitig danke ich Christoph Brenner im Namen des DMVÖ für seinen Einsatz“, so Alexandra Vetrovsky-Brychta, Präsidentin des DMVÖ.

Als nächstes Highlight steht am 5. November bereits das Launch-Event der neuen Ausgabe des Magazins „IM DIALOG“ auf dem Programm. Das Magazin entstand in Kooperation mit der FH St. Pölten und dem Medienmanager und wird bei einem Live-Event in Wien präsentiert. Studierende liefern dabei wichtige Impulse und zeigen, wie Nachwuchsförderung und Praxisnähe beim DMVÖ ineinandergreifen.

Über den DMVÖ

Der Dialog Marketing Verband Österreich (DMVÖ) fördert jede Art von datengetriebener Kommunikation – in digitaler wie in analoger Form. Er versteht sich dabei als Vordenker und Wegbereiter technologischer Neuheiten, die Kommunikation für Konsument:innen individueller und nützlicher machen und Unternehmen erlauben, persönlicher und effizienter zu kommunizieren. Die fünf Expert Groups des DMVÖ bündeln aktuelles Know-how zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten, teilen ihre Erfahrungen und lernen im Austausch voneinander. Mit der Community Marketing Natives bietet der DMVÖ seit nun 15 Jahren dem Branchennachwuchs eine eigene und umfangreiche Plattform. Die Einhaltung der Datenschutz- und Verbraucherrichtlinien ist ihm dabei ebenso wichtig wie die Mitgestaltung dieser Materie, um Unternehmen und Konsument:innen in diesem Bereich Sicherheit zu geben. www.dmvoe.at