Black Friday 2025: Weniger App-Installs, mehr Umsatz

Der Black Friday 2025 stand im deutschen App-Markt im Zeichen von Effizienz: Die Zahl der Shopping-Installs ging deutlich zurück, gleichzeitig stiegen Umsatz und Anteil zahlender Nutzer:innen. Besonders iOS legte bei Conversions und Remarketing zu. Die Ergebnisse der AppsFlyer-Analyse liefern auch für Werbetreibende in Österreich und der DACH-Region wichtige Signale für die Planung von Performance-Kampagnen.

Weniger Downloads, mehr Umsatz: Der Black Friday 2025 hat im deutschen Shopping-App-Markt eine klare Verschiebung hin zu Effizienz gezeigt. Laut einer aktuellen Analyse von AppsFlyer gingen die Installs im Jahresvergleich deutlich zurück, während Umsatz, Conversions und der Anteil zahlender Nutzer:innen zulegten – insbesondere auf iOS. Für Marketing-Entscheider:innen in der DACH-Region deutet sich damit ein Umfeld an, in dem Qualität und Kaufabsicht der Nutzer:innen stärker zählen als Reichweite um jeden Preis.

Rückgang bei Installs, leichtes Plus bei Conversions

AppsFlyer hat für seinen Black-Friday-Bericht die Performance von 9.200 Shopping-Apps weltweit ausgewertet, darunter 1.000 Apps mit Conversions am Black Friday. In Deutschland verzeichneten Shopping-Installs im Vergleich zu 2024 ein Minus von 19,5 Prozent. Besonders stark betroffen war Android mit einem Rückgang von 28,4 Prozent, während iOS-Installs um 8,8 Prozent nachgaben. Trotz dieser Entwicklung stiegen die gesamten Conversions aus Installs und Remarketing in Summe leicht um 0,26 Prozent, getragen von einem Plus von 11,3 Prozent auf iOS.

Gegenläufige Trends im Remarketing

Auch bei den Remarketing Conversions zeigen sich gegenläufige Trends: Auf Android sanken sie um 36,9 Prozent, während iOS um 13,5 Prozent zulegte. Damit verschiebt sich das Gewicht im deutschen App-Markt weiter in Richtung iOS, insbesondere bei Nutzer:innen mit hoher Kaufabsicht.

Deutlich nach oben ging der Umsatz durch In-App Purchases (IAP): Im Jahresvergleich stieg der IAP Revenue insgesamt um 35 Prozent, auf Android um 40 Prozent und auf iOS um 33 Prozent. Im Vergleich zum Vortag des Black Friday lag der IAP-Umsatz 2025 auf Android um 36 Prozent und auf iOS um 25 Prozent höher – einer der stärksten Tagesanstiege in Europa. Der Anteil der zahlenden User erreichte am 27. November seinen Peak und lag 2 Prozent über dem Vorjahr auf Android und 5 Prozent darüber auf iOS, insgesamt plus 4 Prozent.

„Effizienzgetriebener Markt“ und Fokus auf Kaufabsicht

„Deutschland bleibt ein Markt, der klar durch Effizienz getrieben ist“, sagt Sue Azari, Industry Lead Ecommerce bei AppsFlyer. „Trotz geringerer Installs zeigt der Anstieg bei Umsatz, Conversions und zahlenden Usern eine hohe Kaufabsicht bei den Nutzern, die aktiv waren.“

Die Zahlen zum Ad Spend unterstreichen diesen Trend: Während das modellierte Werbebudget auf Android nur um 5 Prozent wuchs, legte iOS um 60 Prozent zu. Insgesamt ergibt sich ein Plus von 45 Prozent. Werbetreibende investieren damit gezielter in Nutzer:innen mit hoher Zahlungsbereitschaft, statt in breitere Reichweite.

Relevanz für Österreich und die DACH-Region

Für Marketing- und E-Commerce-Verantwortliche in Österreich sind die deutschen Daten ein wichtiger Referenzpunkt: Sie zeigen, dass sich Investitionen zunehmend dorthin verschieben, wo Conversions und Umsatz am stärksten skalieren – und dass Black Friday als hochintensives Shopping-Ereignis im App-Bereich weiterhin eine zentrale Rolle spielt, auch bei geringeren Gesamt-Installs.

Methodik und Hintergrund

Der Bericht basiert auf einem anonymisierten, aggregierten Datensatz von 9.200 Shopping-Apps weltweit, mit insgesamt 121 Millionen Installs und 140 Millionen Remarketing Conversions auf Android und iOS. Die Year-over-year-Angaben vergleichen Black Friday 2025 mit Black Friday 2024, Uplift-Werte stellen die Performance am Black Friday dem Vortag gegenüber.

AppsFlyer positioniert sich als „Modern Marketing Cloud“ und unterstützt Unternehmen dabei, Marketingdaten über Measurement, Deep Linking, Data Collaboration und AI-Workflows hinweg zu konsolidieren. Das Unternehmen ist seit mehr als zehn Jahren im Bereich Mobile Attribution aktiv und wird nach eigenen Angaben weltweit von über 15.000 Unternehmen genutzt.

